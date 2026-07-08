Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas

El incendio se ha producido de madrugada en en el municipio malagueño de Mijas. La Guardia Civil trata de averiguar si el fuego fue provocado para encubrir el doble crimen y destruir posibles pruebas del agresor.

Las víctimas, una mujer de 61 años y su hija, de 31, ambas de nacionalidad española, han sido encontradas muertas con heridas de arma blanca tras registrarse un incendio en el interior de su domicilio.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 2:15 horas, momento en el que el teléfono 112 de Emergencias Andalucía recibió un aviso alertando de que salían llamas y humo de una vivienda de dos plantas situada en la calle Tulipán.

Inmediatamente, la sala coordinadora activó un fuerte dispositivo movilizando a los Bomberos de Mijas, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil.

Tras acceder al inmueble y controlar la situación, los bomberos confirmaron el fallecimiento de ambas mujeres. Sin embargo, la posterior inspección ocular realizada en el lugar del siniestro dio un giro al caso, determinando que no se trataba de víctimas accidentales del fuego, sino de dos muertes violentas a puñaladas.

No se descarta ninguna hipótesis

La Guardia Civil ha asumido la investigación del caso, que se encuentra en una fase muy incipiente. Las autoridades investigan si en este crimen podría haber participado alguna persona cercana al círculo íntimo de las víctimas.

Hasta la escena se desplazó una comitiva judicial, incluyendo a un médico forense, para realizar las primeras pesquisas.

Se ha confirmado que ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraba previamente en el sistema de seguimiento por violencia de género.

Los cuerpos de la madre y su hija han sido trasladados a las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde se les practicará la correspondiente autopsia para arrojar luz sobre las causas exactas y el momento de las muertes.