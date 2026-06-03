Un investigador revela en Onda Cero la incógnita de las mentes criminales: "Puedes tener delante a un asesino en potencia y no saberlo"

Muchos asesinos en potencia pasan completamente desapercibidos al conservar una apariencia de absoluta normalidad. "En ocasiones pasan desapercibidos. Somos nosotros los que no sabemos que tenemos delante a un posible asesino". Así lo señala el investigador José Manuel Frías, autor de 'Neurohorror', un libro en el que intenta responder a la pregunta de qué ocurre en la mente de un asesino.

El autor ha presentado su obra durante una entrevista en Por fin. Un libro en el que recopila 35 biografías criminales especialmente perturbadoras, además de ofrecer algunos detalles sobre el comportamiento de las mentes criminales. "Existe un ápice de normalidad, porque si no estaríamos hablando de auténticos monstruos las 24 horas del día".

Para el investigador, uno de los aspectos más inquietantes es precisamente la capacidad de muchos asesinos para integrarse en la sociedad sin levantar sospechas. "Lo más importante es que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Somos nosotros los que no sabemos que tenemos delante a un posible asesino, un asesino en potencia". Es más, cada perfil es distinto, por lo que no se puede establecer una guía exacta para identificarlos a ciencia cierta.

Aun así, el estudio de estos perfiles permite detectar ciertos patrones que ayudan a comprender un poco mejor cómo funciona el cerebro de estas personas. "Vas descubriendo cuáles son esos elementos, esos interruptores que a veces saltan dentro de un cerebro y que convierten a una persona aparentemente normal en un auténtico monstruo, en un auténtico verdugo".

El origen de la maldad humana

Sobre el debate de si la maldad viene intrínseca al nacer o si se adquiere con el paso del tiempo, el investigador es claro en este aspecto: "Creo que hay personas que nacen y mueren malas". Una opinión que defiende tras haber comprobado "perfiles de niños que ya desde el colegio provocan acoso escolar. Niños que son malos y, si haces un seguimiento, muchos de esos niños cuando se convierten en adultos siguen siendo personas malas que disfrutan con el dolor ajeno".

Hay personas que nacen y mueren malas

Aun así, es importante recalcar que no todos los criminales responden al mismo patrón, puesto que algunos proceden de entornos marcados por el abuso o la violencia, mientras que otros crecieron en familias estables y sin carencias aparentes. "Cada mente es un mundo diferente".

El gran misterio de una mente criminal

Hablando de este último detalle, Frías considera que la gran incógnita sigue estando dentro de la cabeza, en el cerebro humano. "El mayor misterio es precisamente ese elemento que tenemos dentro del cráneo, que es el cerebro humano y del que sabemos tan poquito".

Esa falta de respuestas definitivas explica por qué algunos de los casos analizados en 'Neurohorror' siguen resultando tan desconcertantes: resentimiento, doble vida, manipulación, chantaje... Es, por tanto, esa capacidad para ocultar su verdadero yo lo que, según el investigador, es uno de los rasgos más perturbadores de la mente criminal. Porque, como ya ha advertido, en muchas ocasiones "puedes tener delante a un asesino en potencia y no saberlo".