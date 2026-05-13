La inteligencia artificial y la medicina de precisión marcan el futuro de la investigación contra el cáncer

Los mejores especialistas en oncología del país se dan cita hoy y mañana en Barcelona en el Scientific Retreat de la Fundación FERO, un encuentro anual donde se comparten avances y se trazan las prioridades de la investigación contra el cáncer para la próxima década.

Al evento asisten investigadores de centros de referencia como el VHIO (Vall d'Hebron Institute of Oncology), el Hospital Clínic de Barcelona, el IRB Barcelona o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). A diferencia de un congreso tradicional, este espacio de trabajo y colaboración tiene un objetivo claro: acelerar la llegada de los avances científicos del laboratorio al paciente.

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer, los nuevos enfoques terapéuticos, la biología tumoral y los últimos avances en medicina de precisión centran el programa de estas dos jornadas, cuyo eje es la investigación traslacional, el modelo que defiende la Fundación FERO desde su fundación hace 25 años.

"El Scientific Retreat es el punto de encuentro donde reunimos a todo ese talento investigador para compartir avances, debatir, generar sinergias y acelerar la llegada de los descubrimientos científicos al paciente", ha señalado Marta Cardona, directora general de la Fundación FERO.

La Fundación FERO lleva 25 años financiando investigación oncológica en España. Ha concedido 69 becas e invertido más de 30 millones de euros en investigación. Actualmente, más de 4.000 pacientes se benefician cada año de los programas avanzados de análisis del cáncer que impulsa, entre ellos la biopsia líquida, que ya permite realizar más de la mitad de los estudios oncológicos del VHIO con una simple extracción de sangre.