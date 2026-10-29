La indignación de Rafa Latorre tras la tragedia en Urda: "Hemos pasado de la edad dorada del tren a decir que ofrece seguridad con limitaciones"

El choque por alcance entre dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía a la altura de Urda (Toledo) ha dejado un balance provisional de 69 fallecidos y decenas de heridos, mientras la investigación trata de esclarecer todo lo que falló en esos minutos para que no se pudiera evitar este fatal accidente.

Todo ello, nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas en esa misma línea y en un país que tiene la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo.

Más de uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina, se ha trasladado a Urda para contarle a los oyentes cómo evolucionan los trabajos de rescate en los trenes siniestrados y la atención a las víctimas y familiares en las instalaciones habilitadas en el pueblo.

Durante la tertulia, se han abordado no sólo la cadena de fallos que provocó la tragedia sino también las responsabilidades políticas que se deberían derivar de ello.

Lo que me sale es preguntar por qué sigue ahí el ministro

En este sentido, Rafa Latorre ha sido contundente en su análisis de la situación y ha apuntado directamente a la responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Latorre ha querido recordar que "estamos en un país sin presupuestos", "donde la gloria es estar inaugurando nuevas estaciones, pero el mantenimiento no aporta ninguna gloria política", que "vivimos en un permanente show político",

en el que precisamente el ministro que se está ocupando de este área técnica es "el más espectacular de los políticos del gabinete, que se dedica a insultar a los ciudadanos, a llamar zoquetes a los periodistas y a comportarse como un influencer y no como un ministro".

El director de Más de uno se resiste a culpar al capitalismo por la entrada de nuevos operadores de trenes y confiesa que "lo que me sale es preguntar por qué sigue ahí el ministro". Añade que le "resulta sorprendente que se diga que esto es inasumible y que no haya consecuencias", en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer desde Urda.

Tenemos a un ministro que dice que " no ha soldado él la vía", en referencia a la explicación que dio en el caso de la tragedia de Adamuz que se produjo en enero de este mismo año. Una vía, que ha recordado que Puente había descartado en un primer momento como motivo del accidente que provocó la muerte a 46 personas.

Apuesto a que incluso todos aquellos que ahora mismo están tratando de tranquilizar a la población, se lo piensan antes de subir a su familia a un tren

Recuerda también Latorre que en el caso de Adamuz se le celebró al ministro lo bien que estaba gestionando la comunicación de la tragedia, de lo fantástico que era porque hacía maratonianas ruedas de prensa, "hoy sabemos que en esas ruedas de prensa mentía sobre lo que había ocurrido en la vía de Adamuz y demostró que España no podía confiar en su red ferroviaria".

Recuerda que desde Urda, en su primera comparecencia, Óscar Puente evidenció que ya no se puede confiar en la fiabilidad de la red, "hemos pasado de la edad dorada del tren a el tren ofrece seguridad con limitaciones".

"Esto no puede ser. Podemos ponernos todos muy técnicos, pero uno toma las decisiones sobre su vida y apuesto a que incluso todos aquellos que ahora mismo están tratando de tranquilizar a la población, se lo piensan antes de subir a su familia a un tren", concluye Latorre.

"Este país necesita urgentemente que se le devuelva la confianza, porque la ha perdido por completo", ha zanjado Latorre.