La incidencia se dispara en los jóvenes y Simón avisa: "Puede repercutir en la población mayor no inmunizada"

El aumento de contagios entre los jóvenes han hecho saltar todas las alarmas. Tras un fin de semana en el que hemos podido ver de nuevo imágenes de fiestas, aglomeraciones y botellones nocturnos en muchos puntos de España, sin respetar las medidas sanitarias, los datos de la pandemia "no son nada buenos", tal y como ha señalado Fernando Simón en rueda de prensa.

La incidencia acumulada en jóvenes se ha disparado alcanzando los 600 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 155% más en apenas una semana. Por edades, la población de 20 a 29 años protagoniza la tasa más alta (640,13 casos). Por detrás están los jóvenes de 12 a 19 años (584,34) y, a mayor distancia, los de 30 a 39 años (248,89).

Sobre este vertiginoso aumento de contagios entre los más jóvenes, Fernando Simón cree que "a ellos se les pide un esfuerzo muy superior y mucho más largo que al resto de la población", y al mismo tiempo les ha agradecido "su esfuerzo extra".

La advertencia de Simón a los jóvenes

Sin embargo, la rápida trasmisión del virus entre los jóvenes no solo le afecta a ellos, sino que "puede repercutir en los grupos de mayor edad que no estén aún inmunizados", bien porque aún no tienen la segunda dosis o porque rehusaron vacunarse cuando se les citó. Este sector de la población es ahora mismo el más vulnerable y el que más preocupa a Sanidad, tal y como ha asegurado el director del Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón.

El fin de semana con más contagios desde febrero

Según los datos facilitados por las comunidades autónomas, este fin de semana ha sido el de más contagios diagnosticados desde febrero. La incidencia acumulada ha superado los 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días tras duplicarse en una semana y acumular 13 días con repunte de contagios, algo que no ocurría desde la tercera ola de enero.

Los últimos datos del Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, difundidos este lunes, indican que el Ministerio de Sanidad ha registrado 32.607 contagios en el último fin de semana, lo que supone la cifra más alta desde el fin de semana del 6 y el 7 de febrero, cuando notificó 47.095 casos.

Con ello, son ya 3.866.475 los contagios diagnosticados desde el inicio de la pandemia. En términos totales, los números más altos corresponden a Madrid (736.016), Cataluña (670.410) y Andalucía (626.891), que aglutinan más de la mitad de los casos.