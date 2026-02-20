La importancia de que los niños reciban formación en primeros auxilios: "En un minuto se acaba todo"

En cuestión de minutos nuestra vida puede cambiar. La de María Díaz estuvo a punto de hacerlo el día 2 de enero de este año. Vivió, según ella misma cuenta, los peores 30 segundos que recuerda, ya que su hijo pequeño de tan solo seis años dejó de respirar mientras comía un perrito caliente.

En España se producen ocho atragantamientos al día

Lo ocurrido hizo pensar a María en lo poco preparados que estamos para atender a una persona que sufra este tipo de situaciones. Tanto gente mayor como niños. En España se producen de media ocho atragantamiento al día.

Hace apenas dos semanas, tanto un menor de diez años en Badajoz como un hombre de 65 en la provincia de Barcelona, perdieron la vida a causa de ello. Consciente de que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. María ha iniciado una campaña a través de Change.org para conseguir que los niños reciban formación anual en primeros auxilios en todas las etapas escolares.

Por ahora ya ha conseguido que Cruz Roja vaya a impartir un curso en el colegio de su hijo, pero no se conforma con eso. Quiere que sea para todos.

María explica en Por fin que debido a lo que vivió con su hijo pequeño, pensó en la poca formación que hay en primeros auxilios: "no supe cómo actuar, porque yo no he recibido todavía formación en primer auxilio. Y en un minuto se puede acabar todo".

"Intenté hacerle la maniobra que no sabía hacer. Y terminé pensando hasta en ir a por un cuchillo, abrirle la garganta", relata esta madre.

Casi nadie sabe reaccionar

María explica que lo que la impulsó realmente a iniciar esta campaña es que casi todo el mundo que conoce ha vivido un caso de atragantamiento en primera persona y "casi nadie tiene formación de ese tipo". "Casi nadie sabe reaccionar", señala.

"La mayoría me cuentan que han podido sacar a su hijo o su hija adelante gracias a algún extraño, casi siempre una vecina, un hombre que no conocían de nada...". Así, esta madre ha decidido actuar y crear esta campaña para que otras personas que se pueden ver en esa situación y se vean obligadas a actuar, puedan hacerlo.

Lo que reclama con esta campaña es que los chavales en las diferentes etapas escolares, desde infantil hasta bachillerato reciban una mínima formación para que sepan cómo reaccionar. Esto se hace ya en otros países, como en Noruega, que los contenidos primeros auxilios se van incorporando de forma progresiva en el currículum educativo y los niños reciben una especie de refuerzo casi de forma anual.

De momento, ya son 25.000 personas las que han firmado esta iniciativa.