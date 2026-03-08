La importancia de educar en igualdad: la respuesta de dos niños en la manifestación del 8M de Madrid

Madrid celebra el 8M, Día Internacional de la Mujer, con dos manifestaciones, como lleva siendo habitual en los últimos cinco años, aunque en esta ocasión, ambas compartirán parte del recorrido. La primera y principal ha comenzado a las 12:00 horas desde la Puerta de Atocha. A ella han acudido mujeres de todas las edades, también niños y niñas y hombres.

Belén Gómez del Pino, periodista de Onda Cero, ha hablado con Leandro, un niño de seis años que ha ido con su familia a la marha. Preguntado por si hay algo que las niñas, a diferencia de los niños, no pueden hacer, se ha mostrado contundente: "Yo creo que nada", ha dicho al micrófono de Onda Cero.

Es la lucha de toda la sociedad por la igualdad

Su hermana Alejandra, de siete años, ha ido con los labios pintados de rosa porque, tal y como ha explicado, "hoy hay que vestir de morado para celebrar una fiesta, el día internacional de la mujer". Ambos han ido acompañados de su madre, María, la que les ha explicado qué es el feminismo: "Es la lucha de toda la sociedad, o que deberíamos hacer todos, por la igualdad y la equidad".

A la marcha también suelen ir hombres, para apoyar la lucha de las mujeres. Es el caso de Rodrigo, que ha ido con su hija y sus nietos porque "los hombres tenemos que luchar y trabajar mucho". Ha pedido al resto que salgan a la calle y den "un paso adelante", porque "viene un retroceso en los derechos de las mujeres y tenemos que defenderlas y estar a su lado".

En los momentos de inicio de la manifestación, tal y como ha comentado Belén en directo, se estaba produciendo un pequeño incidente: "Han venido algunos saboteadores a gritar en contra de las mujeres y toda las manifestantes les están gritando fuera, fuera y la policía les está echando".

Dos manifestaciones con objetivos diferentes

Aunque las dos manifestaciones mantienen las reivindicaciones fundamentales, como conseguir la igualdad real o el fin de la violencia machista, hay diferencias que aún persisten, como la abolición de la prostitución o la ley trans. La más numerosa de las dos es la que ha empezado a las 12:00 horas desde Atocha convocada por la Comisión 8M bajo el lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes".

Esta manifestación también incluye referencias a "los territorios en lucha" con paradas en Neptuno para alzar la voz contra el genocidio en Palestina, en la plaza de la Lealtad para denundiar las violencias racistas, frente al Banco de España para demandar el derecho a una vivienda digna o a la altura del Círculo de Bellas Artes para reclamar una educación y sanidad públicas.

La segunda ha iniciado su recorrido en la Plaza de Cibeles, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con el lema "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!" Además reclamará un "feminismo internacionalista", la abolición de la prostitución y la ley trans, acabar con la maternidad subrogada o el "mercado de óvulos".