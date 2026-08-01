Las impactantes imágenes de Greenpeace que muestran el desastre causado por los incendios en España

La organización Greenpeace ha documentado con imágenes del fotógrafo Pedro Armestre las zonas afectadas por los incendios en el centro peninsular, que muestran la devastación del fuego en zonas rurales y protegidas, y pide a las fuerzas políticas que "actúen pensando en el interés común".

Greenpeace explica que las imágenes fueron realizadas este viernes desde una avioneta que recoge la dimensión, virulencia e impacto ambiental y socioeconómico de los incendios que arrasaron diversos puntos de las localidades de Brieva (Segovia), Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) y La Mierla (Guadalajara).

Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, asegura que la solución a los grandes incendios forestales pasa por "un gran acuerdo político y social que incorpore las propuestas ya consensuadas por las organizaciones de la sociedad civil y de aprobar reformas, presupuestos y medidas concretas para empezar a invertir la tendencia actual".

Así lo señala la ONG en un comunicado difundido este sábado, en el que subraya que estos fuegos "han traído al centro de la península realidades ya vividas en otras comunidades autónomas durante 2025", que "no solo calcina ecosistemas forestales", sino también "arruina el futuro del medio rural".

El Tiemblo, Ávila. Incendio de Burgohondo. | GREENPEACE

Más de 180.000 hectáreas quemadas

Según datos oficiales del Gobierno, el número de hectáreas afectadas por incendios en lo que llevamos de año asciende a 186.000. De acuerdo con la ministra Sara Aagesen, los grandes fuegos (de más de 500 hectáreas) suman ya 38 frente a los 11 de 2025, que "también fue un año complicado".

En cuanto a la situación de los distintos incendios activos a fecha de hoy, asegura que las buenas noticias proceden de Fermoselle (Zamora) y de la Vall d'Uixó (Castellón), donde el estado de alerta ha bajado a nivel 1. Por el contrario, alertó sobre la situación en Los Ancares, entre Lugo y León.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a "actuar unidos contra el fuego" y valoró la coordinación con las autoridades regionales de Castilla y León, así como el apoyo en El Bierzo de efectivos procedentes de países como Alemania o Serbia.

Greenpeace ha documentado, con imágenes exclusivas desde el aire, las zonas quemadas por los incendios en Toledo, Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara | EFE/Greenpeace/Pedro Armestre

Posible reactivación en Burgohondo

Por otro lado, durante la tarde de este sábado, una "posible reactivación" del incendio de Burgohondo (Ávila), en el término municipal de La Adrada, ha obligado a Protección Civil de Castilla y León a enviar un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de la urbanización La Picota y de las edificaciones colindantes, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

A través del aviso remitido a los teléfonos móviles de la zona afectada, Protección Civil ha indicado que los vecinos deben dirigirse al centro polivalente de La Adrada y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, al tiempo que les ha pedido que no llamen al servicio de emergencias 112.

Además, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que permanece cortada al tráfico la carretera AV-930 a su paso por La Adrada debido al incendio. En concreto, la vía está cerrada entre los puntos kilométricos 1,3 y 4,5, en ambos sentidos de la circulación, con nivel de servicio negro, según la información difundida por el 112 de Castilla y León.