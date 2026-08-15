El impactante testimonio de una vecina tras el terremoto de Granada: "Como si estuviésemos en el infierno"

"Había vuelto del trabajo y noté cómo vibraba la cama", cuenta una vecina a Onda Cero tras el terremoto registrado en Granada. "Ahora es como si estuviésemos en el infierno; una tormenta", reconoce muy afectada. "A mí me pilló durmiendo", dice otra de las vecinas afectadas. "Sentí que se movía la cama y cómo mis perros se pusieron muy nerviosos y se subieron a la cama".

Me pilló durmiendo; sentí que se movía la cama

La provincia andaluza registró en la madrugada de este sábado un seísmo de magnitud 5, con epicentro en Alhendín, que ya ha provocado más de 60 temblores, según confirma el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Del total de temblores, 17 han sido sentidos por la población, que ha percibido movimiento de mobiliario, temblor de puertas o ventanas, vibraciones y otros efectos de los seísmos.

Estos terremotos, de una magnitud que ha oscilado entre 1,5 y 3,3 de magnitud, han tenido sus epicentros en Alhendín, Ogíjares, La Zubia, Gójar, Granada capital, Otura, Las Gabias, Dílar, Monachil, Armilla y Churriana de la Vega, sin que se conozcan daños materiales por estos seísmos.

Más de medio millar de llamadas

Las consecuencias también se han reflejado en el Servicio de Emergencias andaluz, que ha gestionado más de medio millar de llamadas relacionadas con el terremoto. Según ha informado el 112, se han recibido avisos desde todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz. Ante la situación, Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria.

En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños. El terremoto se produjo exactamente a las 01:04 horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.