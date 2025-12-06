Illa encarga una auditoría a los centros que trabajan con el virus de la peste porcina: "No podemos descartar nada"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote.

Illa se ha reunido con el máximo responsable del Irta, Josep Usall, y con el conseller de agricultura, Óscar Ordeig y desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha informado: "Me he reunido con ellos y he encargado una auditoría y una revisión de protocolos de aquellos centros que en el perímetro de 20 kilómetros trabajan con el virus de la peste porcina", ha informado.

No podemos descartar ninguna hipótesis

Asimismo, ha recalcado que "no son más de cinco" y que esta decisión se ha tomado tras en el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea, que "nos ha dicho que no podemos descartar ninguna hipótesis". Por tanto, "por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos".

De esta manera, va a encargar al Irta que conforme un grupo de personas "expertas y competentes", e "idealmente" pedirá también que haya representantes de las instituciones. Así, Illa ha asegurado que en el Govern hay "plena confianza" en este instituto de la Generalitat.

No hay granjas afectadas por el brote de peste porcina

El president también ha informado de que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que tienen más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos". Por eso la carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español, ya que "no hay ningún riesgo" en el consumo para la salud humana.

También ha señalado que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote" que es "la prioridad número uno", y ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados. Por último, ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.