Agricultura abre una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrirá una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE).

Según el MAPA, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 del que forma parte el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", ha desvelado Agricultura.

La cepa del virus 'Georgia 2007' es un virus de 'referencia' que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección.

Por ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado comunicar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales.

También se ha decidido iniciar un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.

