SOCIEDAD

Homenaje a Almudena Grandes por el 8M: así es la nueva moneda de 10 euros y edición limitada que ya tiene precio de salida

Pertenecen a la colección '8 de Marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a Almudena Grandes'. El objetivo es reconocer la imborrable huella y trayectoria de la escritora madrileña fallecida en noviembre de 2021

Aurora Molina

Madrid |

Almudena Grandes en una foto de archivo. Año 2013.
Almudena Grandes en una foto de archivo. Año 2013. | Getty

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará hasta 4.000 monedas de la colección '8 de Marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a Almudena Grandes', según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cada pieza tendrá un precio inicial de venta al público de 115,7 euros.

Con esta emisión numismática, según indica el texto, se pretende otorgar un reconocimiento a esta escritora madrileña "que destacó en su producción novelística por su compromiso con los valores democráticos, evidenciando con ello que la literatura va más allá del mero entretenimiento y puede convertirse en un poderoso instrumento para cuestionar y analizar la realidad que nos rodea".

Características

De acuerdo con lo publicado en el BOE, la emisión se compone de una pieza de 8 reales, de valor facial 10 euro. En el anverso se encontrará el retrato de Felipe VI. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, aparecerá la leyenda 'FELIPE VI REY DE ESPAÑA'. En la parte inferior de la moneda, entre dos puntos, se pondrá el año de acuñación 2026 y rodeará los motivos y leyendas una gráfila de perlas.

En el reverso habrá un retrato de la escritora Almudena Grandes y a su izquierda aparecen, de arriba abajo, el valor facial de la pieza 10 EURO, el símbolo de la mujer junto a unos libros, y la marca de Ceca. En la parte inferior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, se incorpora la leyenda '8-M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER'; mientras que en la parte superior de la moneda, en forma circular y en minúsculas, aparecerá la leyenda Almudena Grandes.

Emisión y autorización

La fecha inicial de emisión de las monedas tendrá lugar durante el primer semestre de 2026. Según se desprende del BOE, la Fábrica Nacional de Moneda y Trimbre-Real Casa de la Moneda, queda autorizada a "destinar los fundos numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco monedas de las acuñadas".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer