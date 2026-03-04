Homenaje a Almudena Grandes por el 8M: así es la nueva moneda de 10 euros y edición limitada que ya tiene precio de salida

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará hasta 4.000 monedas de la colección '8 de Marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a Almudena Grandes', según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cada pieza tendrá un precio inicial de venta al público de 115,7 euros.

Con esta emisión numismática, según indica el texto, se pretende otorgar un reconocimiento a esta escritora madrileña "que destacó en su producción novelística por su compromiso con los valores democráticos, evidenciando con ello que la literatura va más allá del mero entretenimiento y puede convertirse en un poderoso instrumento para cuestionar y analizar la realidad que nos rodea".

Características

De acuerdo con lo publicado en el BOE, la emisión se compone de una pieza de 8 reales, de valor facial 10 euro. En el anverso se encontrará el retrato de Felipe VI. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, aparecerá la leyenda 'FELIPE VI REY DE ESPAÑA'. En la parte inferior de la moneda, entre dos puntos, se pondrá el año de acuñación 2026 y rodeará los motivos y leyendas una gráfila de perlas.

En el reverso habrá un retrato de la escritora Almudena Grandes y a su izquierda aparecen, de arriba abajo, el valor facial de la pieza 10 EURO, el símbolo de la mujer junto a unos libros, y la marca de Ceca. En la parte inferior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, se incorpora la leyenda '8-M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER'; mientras que en la parte superior de la moneda, en forma circular y en minúsculas, aparecerá la leyenda Almudena Grandes.

Emisión y autorización

La fecha inicial de emisión de las monedas tendrá lugar durante el primer semestre de 2026. Según se desprende del BOE, la Fábrica Nacional de Moneda y Trimbre-Real Casa de la Moneda, queda autorizada a "destinar los fundos numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco monedas de las acuñadas".