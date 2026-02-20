Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y habría sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Según las primeras informaciones, los hechos se han producido en torno a la una de la madrugada y cuando los agentes entraron a la vivienda encontraron al niño ya fallecido y a la madre herida grave, que ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Al parecer, el presunto asesino se encaró a los agentes y presentó una actitud violenta amenazándoles con un machete y en principio fue abatido, pero no se ha confirmado si está muerto o no.

Un agente de la Guardia Civil ha resultado también herido aunque se desconoce la consideración.

Semana negra de violencia machista

Un suceso que probablemente se investigue como violencia machista y que se suma a los sucedidos en una semana trágica de violencia machista.

El pasado martes una mujer de 48 años fue presuntamente asesinada por su expareja, que mató también a su hija, también menor de edad, en Xilxes (Castellón).

En Madrid, el miércoles una mujer de 36 años fue presuntamente asesinada por su expareja.

El ministerio de Igualdad ha condenado ambos asesinatos y su ministra, Ana Redondo ha reconocido que a veces las protecciones a las víctimas de violencia de género "no son suficientemente ágiles y eficaces".

"A veces, somos conscientes de que no llegamos a tiempo, de que no llegamos con suficiente agilidad y que a veces las protecciones no son lo suficientemente ágiles y eficaces" dijo concretamente la ministra en declaraciones a los medios en referencia a los casos de violencia de género que se han registrado en lo que va de 2026.

