última hora

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y habría sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

EFE | ondacero.es

Madrid |

Vehículo de la Guardia Civil (archivo)
Vehículo de la Guardia Civil (archivo) | Guardia Civil

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y habría sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Según las primeras informaciones, los hechos se han producido en torno a la una de la madrugada y cuando los agentes entraron a la vivienda encontraron al niño ya fallecido y a la madre herida grave, que ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Al parecer, el presunto asesino se encaró a los agentes y presentó una actitud violenta amenazándoles con un machete y en principio fue abatido, pero no se ha confirmado si está muerto o no.

Un agente de la Guardia Civil ha resultado también herido aunque se desconoce la consideración.

Semana negra de violencia machista

Un suceso que probablemente se investigue como violencia machista y que se suma a los sucedidos en una semana trágica de violencia machista.

El pasado martes una mujer de 48 años fue presuntamente asesinada por su expareja, que mató también a su hija, también menor de edad, en Xilxes (Castellón).

En Madrid, el miércoles una mujer de 36 años fue presuntamente asesinada por su expareja.

El ministerio de Igualdad ha condenado ambos asesinatos y su ministra, Ana Redondo ha reconocido que a veces las protecciones a las víctimas de violencia de género "no son suficientemente ágiles y eficaces".

"A veces, somos conscientes de que no llegamos a tiempo, de que no llegamos con suficiente agilidad y que a veces las protecciones no son lo suficientemente ágiles y eficaces" dijo concretamente la ministra en declaraciones a los medios en referencia a los casos de violencia de género que se han registrado en lo que va de 2026.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer