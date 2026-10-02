Heridos de gravedad dos guardias civiles tras ser tiroteados por cuatro ladrones en Tarrasa

Dos miembros de la Guardia Civil han resultado heridos durante la madrugada de este viernes en el barrio de Tarrasa (Barcelona) tras ser tiroteados por un grupo de ladrones. Los dos agentes perseguían a los cuatro individuos como presuntos sospechosos del robo de varios vehículos de transporte.

Tal y como han confirmado fuentes del Instituto Armado, todo comenzó a última hora de ayer después de que la Guardia Civil detectara a un grupo de presuntos delincuentes en las inmediaciones de la AP-7, derivando en una persecución hasta el núcleo urbano, donde se produjo el intercambio de disparos.

En el enfrentamiento, los ladrones trataron de arrollar a los efectivos y, aunque estos intentaron huir, finalmente fueron localizados por los ocupantes del vehículo que abrieron fuego contra ellos. Ambos agentes recibieron impactos de bala, por lo que han sido trasladados a un centro sanitario, aunque están fuera de peligro.

Un tiroteo en plena calle

Tal y como se aprecia en un vídeo grabado por un vecino y difundido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el intercambio de disparos acabó con uno de los agentes tendido en el suelo mientras los agresores le golpeaban con una barra.

Los individuos trataron de sonsacar a gritos si era policía, exigiéndole que les enseñara la placa, aunque finalmente acabaron huyendo de la escena. Su compañero trató de socorrerle y ambos fueron trasladados finalmente a un centro hospitalario, donde se recuperan de las heridas sin que se tema por su vida.

Como consecuencia de este episodio, los Mossos d'Esquadra han confirmado esta mañana la detención de tres de los cuatro hombres y que la División de Investigación Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el cuarto implicado.

LA AEGC denuncia los hechos

Tras conocerse el suceso, desde la AUGC han denunciado "los enfrentamientos armados cada vez más frecuentes", destacando que los delincuentes son "cada vez más violentos" y "van "armados y sin miedo a disparar contra un agente de la autoridad".

"No es un caso aislado, es el día a día", han reiterado exigiendo un "refuerzo real del principio de autoridad" para que atacar a un guardia civil encuentre "una respuesta penal firme".

Asimismo, la asociación Jucil ha condenado los hechos. "Han estado a punto de matar a dos compañeros que estaban cumpliendo con su deber. La violencia de este ataque es intolerable. Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vida que unos delincuentes pueden destrozar en segundos", han denunciado en un comunicado.