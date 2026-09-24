Hallan en Barcelona el cadáver de un hombre que llevaba dos años muerto: su mujer y su hija convivían con los restos

Los Mossos d'Esquadra han hallado en un domicilio de Cabrera d’Anoi (Barcelona) el cadáver de un hombre de 77 años que llevaba al menos dos años muerto. Su mujer y su hija convivían con los restos y no salían del domicilio desde la pandemia.

Fueron unos vecinos de la urbanización los que decidieron alertar a los Mossos, pues aseguraban oír ruido dentro del hogar a pesar de llevar años sin ver a la familia. Describen que la casa se encontraba en muy malas condiciones, con el jardín con mucha maleza y donde la suciedad era más que notable. Además, fuera seguía aparcado el coche que se compraron años atrás.

En el domicilio residían, junto con los restos del fallecido, su mujer de 59 años y su hija de 22, que no salían de la casa desde hacía años. Ambas han sido trasladadas a un centro sanitario tras el hallazgo.

El cadáver estaba cubierto con una manta

Cuando los agentes acudieron al domicilio, una mujer de 59 años les abrió la puerta. En el interior también se encontraba su hija. Los Mossos localizaron entonces el cuerpo sin vida del hombre, cubierto con una manta y en avanzado estado de descomposición.

Según explicó la mujer a los agentes, su marido había fallecido hacía aproximadamente dos años mientras estaba sentado en el sofá. Después, el cuerpo habría sido trasladado a otra estancia de la vivienda y cubierto con una manta. Las dos mujeres habrían permanecido desde entonces en el domicilio.

Las fuentes policiales señalan que la madre y la hija aseguraron que no salían de casa desde la pandemia y que realizaban sus compras por internet. Ambas fueron trasladadas posteriormente a un centro sanitario para recibir atención médica y social.

La investigación trata de esclarecer las circunstancias de la muerte

Por el momento, los Mossos d'Esquadra no han encontrado signos aparentes de violencia en el cadáver. La Policía Científica y los servicios forenses han intervenido en la vivienda y será la autopsia la que determine la causa y las circunstancias exactas del fallecimiento.

La investigación permanece abierta para determinar qué ocurrió durante los aproximadamente dos años transcurridos desde la muerte del hombre hasta el hallazgo de sus restos.