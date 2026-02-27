Gripe porcina: qué es y qué síntomas produce en humanos contagiados

La Consellería de Salud de la Generalitat ha informado de que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta por parte de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salud Pública.

Es el cuarto caso que se registra en España desde 2009. En todo el mundo se han contabilizado 73 desde 2011, siendo China el país más afectado con 42 personas infectadas. El caso detectado en España es llamativo porque el hombre no habría tenido contacto con cerdos, lo que sugiere una posible transmisión entre personas, aunque ninguno de sus contactos está contagiado.

Desde el Ministerio de Sanidad han hecho un llamamiento a la calma. El Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, ha indicado que están realizando "todos los controles necesarios" y que la colaboración con la OMS es "muy estrecha".

Síntomas y grupos vulnerables

La gripe porcina, también llamada gripe A (H1N1) o influenza porcina, es un virus típico de los cerdos y que, de forma ocasional, puede infectar a los seres humanos. En estos casos, los síntomas que produce son similares a los de la gripe estacional, como fiebre superior a 39 grados, tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, irritación de ojos y flujo nasal.

También se han reportado otros síntomas como infecciones respiratorias leves o mialgia -similar a las sobrecargas musculares-. Aun así, en la mayoría de los casos, la evolución de los pacientes ha sido leve y la recuperación completa.

Aun así, los grupos vulnerables deben tener cuidado, porque en su caso sí pueden presentarse complicaciones, llegando incluso a la muerte, como se ha documentado en algunos países. Por eso, los mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas deben estar alerta.

En 2009 llegó a los humanos

Según la OMS, la gripe porcina se detectó por primera vez en cerdos en 1918. Las investigaciones concluyeron que se traspasó de aves a cerdos y que en los rebaños tienen una rápida propagación. Hay diferentes subtipos (H1N1, H1N2, H3N1 o H3N2) y se ha comprobado que algunos de ellos han infectado a otros animales.

Aunque la transmisión a humanos es rara, en 2009 se detectó el primer caso, debido a una cepa que mutó. Aun así, el riesgo global de propagación sigue siendo bajo y las personas más expuestas son las que trabajan habitualmente con cerdos. De hecho, lo normal es que se contagien por haber estado en contacto con ellos.