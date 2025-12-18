Golpe a un megafraude en hidrocarburos de 300 millones: un taller ilegal de armas y coches y relojes de lujo

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado en Madrid y Ávila una organización presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA, llegando a estafar cerca de 300.000.000 de euros en el comercio de hidrocarburos entre los años 2024 y 2023. En la investigación se han detenido a ocho personas y se han investigado a otras diez, entre los cuales se encuentran los responsables de los delitos.

En los nueve registros que se han realizado se han incautado también relojes de lujo y activos financieros. Además, se han bloqueado cuentas con más de 12 millones de euros y más de 3 millones y medio de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo. A los ocho detenidos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

Esta red criminal contaba con un depósito fiscal propio para almacenar el carburante, algo poco usual, ya que lo normal es que contraten servicios de terceras empresas. En una de las nueve viviendas en las que la policía entró a investigar, encontraron un taller clandestino con armas de fuego y un vehículo blindado.

La red criminal tenía una organización jerarquizada

La organización criminal trabajaba en base a una jerarquía en la que en la cúspide había dos socios, que eran quienes llevaban el mando de los activos financieros y que controlaban las cuentas. En el último escalón se encontraban los trabajadores que, muchos de ellos, desconocían la actividad criminal. Por último, y sin formar parte de esta jerarquía, estaban los testaferros -las personas que prestaban su identidad- que figuraban como responsables de las obligaciones tributarias. Estos últimos llegaban a percibir retribuciones de alrededor de 200.000.000 de euros.

En el operativo se incautó en siete domicilios y dos oficinas más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos 2.000.000 de euros y activos financieros que superan los 14.000.000 de euros y, por otro lado, las cuentas bloqueadas, que portaban más de 12.500.000 euros. Además, se han confiscado más de 3.600.000 litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los 3.000.000 de euros y 46 inmuebles de más de 5.000.000 de euros.