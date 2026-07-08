El Gobierno aclara cuánto ha costado la campaña de la marca ficticia de ropa Dmocracia y por qué ha tirado de influencers

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha explicado que 386.000 euros es el presupuesto máximo para la campaña de comunicación "Dmocracia", en la que con una ficticia marca de ropa de moda juvenil se transmiten valores democráticos en las redes sociales de internet.

Ese presupuesto es inferior al coste medio de las campañas institucionales del Gobierno, según han destacado. Además, han añadido que la simulación de una marca de moda se debe a que la elección de la vestimenta es un acto político, que además de reflejar los cambios sociales los provoca, por lo que la intención no es frivolizar con la democracia, sino interesar a los jóvenes e iniciar un debate sobre los valores democráticos.

Por último, han señalado que la sesión fotográfica que se realizó en el Congreso de los Diputados contó con la autorización de la Mesa parlamentaria, y que se mostró total respeto a la institución.

El desglose de gasto de la campaña: cuánto costó cada acción

El Ejecutivo ha detallado que los costes de producción han sido de 185.215 euros, mientras que el presupuesto máximo para la difusión en redes sociales es de 193.900 euros, el cual no se ha invertido aún del todo.

Para esa difusión no se ha destinado ningún pago a las empresas propietarias de las redes, como Meta o TikTok, sino que se ha preferido que sean 32 jóvenes creadores de contenido digital quienes, como influentes, sean los encargados de originar la viralización.

Las prendas de vestir no se venderán, por lo que se ha confeccionado únicamente una edición limitada, creada por el artista Bnomio. Se han usado para la grabación de los anuncios y se utilizan también en actos y eventos de celebración del medio siglo de la actual etapa democrática, dentro del programa España en Libertad.

Estos son los gastos de otras acciones:

La producción de esas prendas costó 112.783 euros.

costó 112.783 euros. El gasto en las sesiones fotográficas fue de 59.680 euros.

fue de 59.680 euros. El diseño y asesoría se hizo por 10.000 euros.

se hizo por 10.000 euros. En almacén, envío y tarjetas se emplearon 2.752 euros.

Desde la Secretaría de Estado han indicado que según sus últimos datos la campaña ha tenido ya más de 4 millones de visualizaciones en redes sociales, llegando a más de 600.000 personas, más del 70 por ciento de ellas menores de 35 años.

Por qué tirar de influencers para la campaña

Fuentes del Ejecutivo explican que se trataba de mandar el mensaje de que los jóvenes de una nueva generación entran "con sus códigos" de vestimenta propios "en el lugar que les representa".

Se ha elegido a influentes porque "intentar llegar a este público a través de medios tradicionales no tendría sentido", ya que en la campaña Dmocracia "el medio es el mensaje" y la pretensión es animar a reivindicar los valores democráticos en la vida diaria de igual forma que al vestirse todo el mundo se posiciona.