García Albiol defiende el desalojo del instituto: "Los vulnerables son los vecinos que han sufrido dos años"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha justificado el desalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían alrededor de 400 personas, asegurando que actuó en defensa del vecindario. En un vídeo difundido en sus redes sociales, el alcalde muestra una moto robada, varias bicicletas y un patinete encontrados dentro del recinto y sostiene que estos hallazgos desmontan, según él, los argumentos de quienes critican la actuación municipal.

"Veis esta moto? Está robada. Y sabéis dónde la hemos encontrado? Dentro del B9", afirma en la grabación, en la que acusa a parte de los ocupantes de dedicarse a delinquir. "Alguna persona vulnerable habría, no lo niego, pero aquí tenéis la realidad", añade, antes de defender que "los vulnerables" son los vecinos que "han sufrido dos años" la presencia del asentamiento.

García Albiol insiste en que Badalona "no puede ser un refugio para la ilegalidad" y marca diferencias entre "aquellos inmigrantes que vienen a trabajar y adaptarse" y quienes, en sus palabras, "vienen a robar motos, bicicletas o patinetes". El alcalde celebra que, tras el desalojo, de las 400 personas que ocupaban el lugar solo queden unas 50 en el exterior, instaladas en una plaza frente al edificio.

El desalojo del B9, el mayor asentamiento de personas sin techo de Cataluña, se llevó a cabo el miércoles tras una orden judicial solicitada por el Ayuntamiento. Los Mossos d'Esquadra expulsaron a los ocupantes del inmueble, que está previsto que sea reconvertido en comisaría de la Guardia Urbana. La operación terminó con 19 detenidos —la mayoría por la ley de extranjería— y 181 personas identificadas.

Sin alternativa habitacional para prácticamente todos los afectados, medio centenar de ellos pasó la noche siguiente en tiendas de campaña instaladas en la plaza contigua al edificio, encendiendo hogueras para combatir el frío. Efectivos policiales continúan en la zona para evitar que el inmueble vuelva a ser ocupado.

García Albiol ha reiterado que el consistorio no destinará "ni un euro" a alojar a los desalojados, salvo a una quincena de casos de especial vulnerabilidad atendidos por los servicios sociales. "Como alcalde, tengo que defender a los vecinos de mi ciudad, para eso me habéis elegido", afirma en su mensaje.