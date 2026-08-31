Fin de la operación retorno: la DGT informa de complicaciones en las entradas a Madrid y Barcelona durante este lunes

Las vacaciones llegan a su fin y millones de ciudadanos quieren regresar a sus hogares para retomar la rutina. Por ello, la Dirección General de Tráfico impulsó la 'Operación Retorno' desde el pasado viernes 28 a las 15:00 hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.

A falta de un día para que arranque septiembre, multitud de personas han exprimido al máximo sus vacaciones y han decidido volver este 31 de agosto. Es por ello que el organismo público ha advertido de complicaciones en diversas carreteras de la península durante la tarde del lunes, afectando principalmente a Madrid y Barcelona.

Según ha informado el boletín informativo de la DGT, la circulación registra complicaciones este lunes por la tarde en varias carreteras de las dos ciudades, generando retenciones en diversos puntos del país.

Las carreteras afectadas en la 'Operación Retorno'

El organismo público ha registrado tráfico intenso de entrada a Madrid por la A-1, en Las Tablas, y por la A-3, en Arganda del Rey. Asimismo, hay circulación intensa en la A-6, en Arévalo (Ávila), en dirección Madrid. Por último, un accidente afecta a la entrada de la capital por la A-6 a la altura de Majadahonda.

Asimismo, la entrada a Barcelona registra complicaciones en la C-58 y la C-33, en el entorno de Montcada, mientras que en la A-8 en Avilés (Asturias), en dirección Gijón, un accidente también dificulta la circulación. No obstante, no solo Madrid y Barcelona presentan dificultades.

En Cantabria, se registran complicaciones en la A-67, a la altura de Boo de Piélagos, en dirección Torrelavega. También hay tráfico intenso en Tarragona, en la A-7, a la altura de El Perelló, sentido Barcelona.

La advertencia de la DGT a los conductores

Ante la previsión de más de 104 millones de desplazamientos, la DGT La DGT ha pedido a los conductores que tengan especial precaución en esta jornada de la operación retorno. En concreto, el organismo ha explicado que la velocidad y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y que lo importante es "siempre llegar a casa".