'Farmear aura': la nueva batalla callejera que en realidad tiene siglos de historia

La expresión 'farmear aura' ha irrumpido como una de las tendencias más virales de la Generación Z, con batallas presenciales que han cruzado el charco y ya se ven hasta en plazas de ciudades españolas, en las que los jóvenes se enfrentan con poses, miradas, carisma y gestos. Si bien, esto no es nuevo, sino que tiene siglos de antigüedad, no es más que hacer que un gesto se convierta en una marca personal.

Para entender mejor qué son las batallas de aura, hay que explicar qué es el aura y farmear aura. Tal y como ha contado Miqui Otero en Julia en la onda, farmear procede del inglés 'to farm', que en videojuegos describe la repetición intencional de acciones para acumular recursos o recompensas. Por otro lado, aura es un término que procede de las redes sociales, sobre todo de TikTok y que significa carisma, seguridad, estilo o la simple presencia de una persona.

En países como Argentina, México o España se han llenado las plazas de las ciudades de jóvenes para competir en batallas de farmear aura. Los movimientos típicos incluyen "poses sigma", asociadas a posturas que proyectan seguridad; "aura walk" o caminatas con presencia; "mewing", una técnica para marcar la mandíbula, o el tan típico entre los jóvenes "six seven".

En el cine, en los dibujos animados... Un arte presente desde el siglo XVI

Miqui Otero ha comentado que, en realidad, esto de farmear aura viene de lejos, ni más ni menos que del siglo XVI. Aunque en aquella época se hablaba de 'sprezzatura', definida como "arte de hacer que lo difícil parezca fácil, de moverse por la corte con astucia y elegancia disimulada".

En el cine, el aura está representada, según Miqui Otero, por Charlie Chaplin haciendo girar el bastón antes de andar; Clint Eastwood achinando los ojos con el puro en la boca; Humphrey Bogart descartando la ceniza con el anular.

En los deportes, también hay figuras muy representativas, como Johan Cruyff ordenando el juego mascando chicle; Eric Cantona subiéndose el cuello de la camiseta como un conde; o Michael Jordan sacando la lengua en el aire y dedicando tiros libres con los ojos cerrados. Incluso los dibujos animados también tienen su aura. Es el caso de la Pantera Rosa caminando de puntillas, Son Goku con los índices en la cabeza, Garfield con su mirada de superioridad o Bugs Bunny fumando su zanahoria con desdén.

El aura y los famosos de España

En España, también hay famosos que 'farmean aura'. Tal y como ha recordado el periodista, un ejemplo sería Peret, con su "ventilador" y el lanzamiento de la guitarra al cielo para recogerla sin fallar; Raphael, estirando el brazo hacia el cielo como si desenroscara una bombilla invisible; o Rosalía, ya en clave autoconsciente, mascando chicle en la intro de Bizcochito.

Incluso famosos televisivos, como Sara Montiel y su fumeteo con boquilla y, sin lugar a dudas, Chiquito de la Calzada, con su andar "petecán" y su "no puidor" y el "auch" de Michael Jackson.