"Farmear aura": la nueva jerga que llega a ‘Más de uno’ y deja a Alsina fuera de juego

Carlos Alsina se ha enfrentado en "Más de uno" a una nueva dosis de jerga juvenil de la mano de Los Modernitos, Irene Ramírez y Emilio Domenech. Durante la conversación, ambos han explicado al presentador qué significa "farmear aura", una expresión vinculada al lenguaje de los videojuegos y que se utiliza para hablar del carisma y el atractivo de una persona.

La conversación ha estado marcada por el tono humorístico habitual de la sección y por los intentos de Alsina por descifrar unos términos que, según reconoce durante el programa, no termina de comprender.

Qué significa "farmear aura"

Irene Ramírez explica que "farmear" procede de los videojuegos y significa repetir una acción para conseguir puntos o recursos. El término se combina con "aura", que en este contexto se emplea para hablar del carisma, la personalidad, el liderazgo, el atractivo o el "tirón" de una persona.

De esta manera, "farmear aura" consiste en hacer cosas que permiten incrementar ese nivel de carisma. Según la explicación ofrecida en "Más de uno", algunas acciones pueden sumar puntos mientras que otras hacen que una persona pierda "aura".

Los Modernitos hablan de las "batallas de aura"

Irene Ramírez y Emilio Domenech también explican a Alsina en qué consisten las llamadas "batallas de aura". Se trata de encuentros en los que los participantes realizan movimientos y gestos frente a frente para competir por ver quién consigue demostrar más "aura".

Durante la conversación se habla de jóvenes que se reúnen en parques y otros espacios para participar en estas batallas. También se menciona una organizada en Nuevos Ministerios, a la que algunos de los participantes llegaron a encontrarse por casualidad.

Los movimientos forman parte del juego y pueden estar inspirados en memes y contenidos de redes sociales. Entre ellos aparecen gestos relacionados con la mandíbula o determinados movimientos de manos que los participantes utilizan para intentar ganar la competición.

Del videojuego a la vida cotidiana

Los Modernitos trasladan también el concepto de "aura" a situaciones cotidianas. En la conversación, Irene plantea distintos escenarios y los participantes deciden si cada uno de ellos permite ganar o perder puntos.

No pedir postre y terminar comiéndose el de otra persona, empujar una puerta que pone "tirar" o correr para llegar al metro son algunos de los ejemplos que aparecen durante el juego.

La puntuación es completamente imaginaria y sirve como elemento humorístico de la conversación. Incluso una madre que graba el reportaje puede convertirse en motivo para sumar puntos de "aura".

Alsina llega a reconocer que no entiende algunos de los conceptos que Irene y Emilio están utilizando, mientras ellos continúan desgranando las reglas de este particular universo de puntos, gestos y movimientos.

Los oyentes, invitados a "farmear aura"

Al final de la conversación, Los Modernitos animan a los oyentes de "Más de uno" a participar y enviar sus propias opiniones y ejemplos sobre cómo "farmear aura" y qué comportamientos permiten sumar o perder puntos.

Así, Irene Ramírez y Emilio Domenech han convertido su conversación con Carlos Alsina en una particular clase sobre una jerga que mezcla videojuegos, redes sociales y situaciones de la vida cotidiana, con el "aura" como nueva unidad de medida del carisma.