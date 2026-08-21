Muere el subteniente del Ejército del Aire y del Espacio José Ángel Fernández, destacado en Santiago por la campaña contraincendios

El subteniente del Ejército del Aire y del Espacio José Ángel Fernández ha fallecido mientras se encontraba destacado en Santiago, en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes, 21 de agosto, en la red social X, el Ejército del Aire y del Espacio ha expresado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha trasladado su pésame a familiares, amigos y compañeros. También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han mostrado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la misma red social.

Unidad especializada de Fernández

José Ángel Fernández formaba parte del 43 Grupo, una unidad especializada del Ejército del Aire que participa en las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, especialmente en los meses de mayor riesgo, a través de medios aéreos destinados a combatir las llamas.

No se trata del primer militar que pierde la vida estos días mientras participa en las labores de extinción de incendios. Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) falleció el pasado domingo, 16 de agosto, en un accidente en la localidad aragonesa de Atarés, mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.