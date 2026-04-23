Extraditado desde Cuba el profesor gallego buscado por agredir sexualmente a una alumna

Martiño Ramos Soto. Este es el nombre del profesor gallego condenado a 13 de años de prisión por violar a una alumna en Ourense y que se encontraba fugado en Cuba desde que se confirmó su condena. Durante el día de ayer, fue extraditado a España desde Cuba tras ser detenido el pasado noviembre en La Habana.

El fugitivo huyó de España en julio y varios meses después, el 16 de septiembre, la autoridad judicial emitió una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La huida de Martiño Ramos

La búsqueda del agresor sexual fue muy mediática, pues además, era una cara conocida en el activismo político tras llegar a ser fundador y portavoz de En Marea. Ramos Soto era en el momento de su detención uno de los diez de los más buscados por la justicia española.

La Policía ha confirmado que emprendió su huida en julio a Cuba, no sin antes pasar por Portugal, Brasil y Perú. Estaba condenado desde dicha fecha a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

Según confirmó el diario El Español, Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana, hasta que fue detenido en noviembre y, desde entonces, se mantenía a la espera de esta extradición que se produjo en la tarde de ayer.