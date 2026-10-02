Una explosión en las canteras de Porriño (Pontevedra) deja cuatro heridos, uno de ellos muy grave

Una explosión en una cantera del municipio de O Porriño, en Pontevedra, ha dejado cuatro personas heridas, una de ellas en estado de gravedad. El suceso ha tenido lugar pasadas las 13:30 horas en la parroquia de Atios, un lugar de explotaciones vinculadas a la piedra en el municipio, en las instalaciones de la cantera Granitos y Áridos de Atios.

Durante unos trabajos de una voladura controlada, cuatro trabajadores han resultado heridos, uno de ellos muy grave y otros dos en estado grave. Uno de los afectados ha sido trasladado en helicóptero al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo debido a la importancia de sus heridas.

Fuentes de Protección Civil de la localidad describen que se ha actuado con toda la celeridad necesaria, velando por las personas afectadas. Hasta la zona se han desplazado efectivos de emergencias movilizados por el 112, ambulancias del 061 y bomberos del parque comarcal de O Baixo Miño. Asimismo, también se ha desplazado personal de intervención de armas, policía judicial y técnicos especialistas en la desactivación de artefactos explosivos.

Por el momento se desconocen las causas de la explosión, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.