El exdiputado de Podemos Serigne Mbayé, en libertad tras varias horas detenido: "Es racismo puro y duro"

El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye quedó en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido horas antes por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido en redes sociales por Podemos.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", exclamó Mbaye, según se recoge en el vídeo.

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Nacido en Senegal, Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

Qué dice el atestado policial

El atestado policial del incidente apunta a que sería el propio Mbaye el individuo que se negó a identificarse y por el que se originó el altercado.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:45 horas del jueves en las inmediaciones del aparcamiento de un supermercado en el distrito madrileño de Usera-Villaverde. Allí, agentes de la Policía observaron a dos personas que merodeaban y miraban con detenimiento el interior de algunos vehículos estacionados en una zona donde recientemente se han dado robos en coches.

Los agentes procedieron entonces a identificar a los dos sospechosos, uno de los cuales huyó corriendo del lugar para evitar ser identificado. Este individuo sería Mbaye, quien salió corriendo hacia un portal cercano al lugar del incidente.

A la puerta de este bloque se produjo un forcejeo con los agentes, momento en el que un vecino del piso alertó de lo que estaba ocurriendo e hizo un llamamiento a otros residentes para que bajaran a la calle para evitar la detención de Mbaye. Los agentes se vieron entonces rodeados por un grupo de unas diez personas, por lo que solicitaron refuerzos, según estas mismas fuentes.

Finalmente, gracias a la llegada de más efectivos, la Policía Nacional logró detener a Mbaye y a otras seis personas acusadas de presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y lesiones por las heridas leves causadas a cinco agentes. Los detenidos permanecieron en la Comisaría de Usera hasta la 01:30 de la madrugada.

El Gobierno defiende la actuación policial

La Delegación del Gobierno en Madrid ha señalado que la actuación policial se enmarcó dentro de las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha rechazado rotundamente las acusaciones de racismo vertidas sobre la actuación policial en las últimas horas.

"Rechazamos de manera rotunda cualquier intento de desacreditar la labor policial mediante acusaciones generalizadas que no se corresponden con la realidad del trabajo que miles de agentes realizan a diario (…) La Policía actúa siempre conforme la ley, sin distinción por razón de sexo, origen o ideología, y basando sus intervenciones en criterios objetivos y profesionales", destaca el sindicato en un comunicado.