Eurovisión cambia las reglas: el país ganador no podrá organizar el festival si está en guerra

El Festival de Eurovisión introduce cambios en sus reglas de cara a las próximas ediciones. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo encargado de supervisar el concurso, ha actualizado su normativa después de revisar el desarrollo de la última edición, celebrada en Viena el pasado mes de mayo.

Una de las principales novedades afecta directamente al país que consiga hacerse con la victoria. Ganar Eurovisión ya no garantizará poder ejercer automáticamente como anfitrión al año siguiente. La UER podrá impedir que organice el certamen si considera que existe un conflicto armado, una situación geopolítica especialmente delicada o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro la seguridad y la estabilidad del territorio o de las regiones próximas.

La medida no señala expresamente a ningún país, pero llega después de varias ediciones en las que la situación internacional ha condicionado la celebración del concurso. El precedente más claro es el de Ucrania, que ganó Eurovisión en 2022, pocos meses después del comienzo de la invasión rusa. Aunque la tradición establece que el ganador organiza la siguiente edición, la situación de guerra llevó a la UER a buscar una alternativa y el festival terminó celebrándose en Reino Unido en 2023.

La UER podrá decidir un cambio de sede

El nuevo reglamento establece un procedimiento específico para valorar si el país ganador está en condiciones de organizar el festival. Cuando considere que existen motivos para hacerlo, la UER podrá solicitar un análisis independiente sobre la seguridad de la zona.

A partir de ese informe, el Grupo de Referencia de Eurovisión estudiará si la televisión pública del país vencedor puede asumir la organización con las garantías necesarias. Si la conclusión es negativa, la UER buscará otro país que pueda acoger el concurso.

Esta modificación adquiere especial relevancia después de la última edición, en la que la posibilidad de una victoria de Israel mantuvo abierta la incógnita sobre dónde se celebraría Eurovisión 2027. Finalmente, Bulgaria se proclamó vencedora y evitó que la organización tuviera que afrontar una decisión sobre la celebración del certamen en Israel.

La participación israelí fue uno de los principales focos de controversia de la última edición. España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia decidieron boicotear el concurso decidiendo no participar en él como protesta por su presencia.

Los participantes deberán tener 18 años

El reglamento también introduce cambios relacionados con los artistas. La edad mínima para participar aumenta de 16 a 18 años, por lo que todos los concursantes deberán haber cumplido los 18 el día de su primer ensayo.

La organización también ha puesto el foco en las actuaciones y, concretamente, en el empleo de elementos de audio preparados previamente. Eurovisión permitirá utilizar pistas de acompañamiento y otros recursos pregrabados, pero establece límites para evitar que estos elementos sustituyan a la interpretación en directo. La voz principal deberá seguir siendo el elemento encargado de interpretar la melodía principal de la canción.

Con estos cambios, la UER busca adaptar el festival a las nuevas circunstancias sin modificar uno de los principios básicos del concurso: que todos los participantes compitan bajo unas reglas comunes. El director de Eurovisión, Martin Green, ha defendido que la revisión anual del reglamento permite mantener el certamen "justo, transparente y coherente" para todos los países.

La sede de Eurovisión en 2027

Además de confirmarse los cambios de normativa, el festival de Eurovisión ha anunciado este jueves que su edición de 2027 se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas. De esta forma, el país ganador de la última edición del certamen musical europeo será la sede el próximo año, como es habitual.

En concreto, la ciudad recibirá la cita los próximos 11, 13 y 15 de mayo. Fue la cantante búlgara Darina Yotova, conocida como Dara, la ganadora del micrófono de cristal por su canción 'Bangaranga' en la última edición en Viena.