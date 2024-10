Un estudio revela cómo es estar con un narcisista: las cuatro etapas en la relación

La individualidad en exceso y el 'quererse' a uno mismo de más pueden ser claras señales de narcisismo. Un trastorno de la personalidad que se caracteriza por tener una preocupación excesiva hacia uno mismo. Es decir, las personas que lo padecen presentan un aire irrazonable de superioridad.

Convivir con una persona así no es nada fácil, sobre todo cuando se trata de relaciones sentimentales, ya que por norma general este comportamiento daña a la otra persona, ya sea intencionada o inintencionadamente.

Una de las peculiaridades que presenta este tipo de personas es que al principio de conocerlas son agradables y encantadoras. Sin embargo, los comportamientos tóxicos no tardan en aparecer. Así lo evidencia un estudio realizado por la psicóloga Nayera Shousha, de la Universidad de El Cairo y la Universidad Británica de Egipto.

El objetivo del estudio era conocer cómo es mantener una relación sentimental con una persona narcisista. Para ello contó con 27 mujeres, de entre 24 y 54 años, que habían tenido una experiencia con alguien narcisista durante al menos un año.

Los resultados de la investigación reflejaron que todas las experiencias de las participantes coincidían en algo: había cuatro etapas durante la relación.

Etapas al salir con un narcisista

De todos los seguimientos que la psicóloga realizó pudo sacar un hilo conductor que era similar en todas las experiencias. Todas se centraban en cuatro fases:

Abuso

Las personas narcisistas manipulan y abusan de quienes tienen a su alrededor, especialmente cuando se trata de una relación de pareja. Dentro de esta primera fase encontramos dos características que suelen compartir los narcisistas:

Conductas agresivas: la mayoría de personas experimentaron maltrato físico, psicológico y verbal.

la mayoría de personas experimentaron maltrato físico, psicológico y verbal. Gaslighting: abuso emocional en el que se manipula a las víctimas para que duden de sus propios pensamientos, su razonamiento, emociones y sensaciones.

"Cuando encontré conversaciones sexuales con otras chicas en su teléfono móvil, le pregunté. Me dijo: 'Deberías de ir al médico porque estás alucinando. Nunca te engañaría, te quiero y te respeto'. De verdad le creí, me hizo creer que estaba equivocada", señala una participante del estudio.

Percepción

Percibir a la pareja como persona narcisista era otro de los puntos que compartían todos los argumentos analizados. Casi todas las mujeres expusieron que sus exparejas eran egoístas, egocéntricas, engreídas, manipuladoras, abusivas, etc.

Impacto negativo

Este punto del proceso hace referencia a las consecuencias psicológicas y sociales, fruto de la relación de pareja con un narcisista. No fue hasta después de terminar la relación cuando las víctimas se dieron cuenta que habían sido víctimas de abuso. "Después de dejarlo me sentí deprimida. Me culpo a mí misma", asegura una de las participantes.

En esta etapa las mujeres intentaron rehacer su vida después de dejar a sus parejas. Algunas buscaron ayuda profesional y otras trataron de recuperar la confianza que tenían en sí mismas.