Estos son los casos en los que una multa de tráfico te puede llevar a la cárcel

La posibilidad de que, al igual que ocurre en otros delitos, quepa dejar en suspenso la pena de prisión, siempre que se cumplan los requisitos de la suspensión ordinaria (que la misma no sea superior a los dos años, se trate del primer delito cometido y se haya satisfecho la responsabilidad civil: artículo 80.1 y 2 del Código Penal) o extraordinaria (cuando el reo no sea habitual, la pena no sea superior a dos años y se haya reparado el daño, indemnizado el perjuicio o cumplido el acuerdo alcanzado en mediación: artículo 80.3 del Código Penal).