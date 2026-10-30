Empresarios, amigos y autoridades del PP despiden a Fátima Báñez: "Es una pérdida enorme para toda España"

El accidente ferroviario en Urda se ha saldado con un total de 69 fallecidos. Entre las víctimas se encuentra Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en la era Rajoy y presidenta de la Fundación CEOE.

Fátima Báñez ha recibido sepultura en el cementerio municipal de San Juan del Puerto, en Huelva, rodeada de multitud de autoridades que han querido despedirse de ella. Familiares, amigos y numerosos compañeros del Partido Popular se han desplazado hasta el municipio onubense para acompañar a los seres queridos de la exministra, fallecida a sus 59 años.

La familia ha permitido que la despedida sea de carácter público, por lo que cualquier persona se ha podido acercar hasta el lugar para mostrar sus respetos. De ahí la presencia de numerosas personalidades y autoridades hayan estado presentes en la misa funeral celebrada en la parroquia de San Juan Bautista.

Rajoy, presente en la despedida

Desde primera hora de la mañana han comenzado a llegar familiares, amigos y, sobre todo, compañeros del Partido Popular como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cuyo Ejecutivo perteneció Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018.

A su llegada, el expresidente ha reconocido ante los medios de comunicación la dureza del momento. "El motivo de mi estancia hoy en Huelva es un motivo por el que jamás en la vida me hubiera gustado estar y nunca creí que estuviera por esto. Pero las cosas son como son", ha manifestado visiblemente afectado.

Rajoy ha ensalzado el perfil humano de quien fuera una de sus colaboradoras más estrechas en el Consejo de Ministros. "Sobre todo era una buena persona. Jamás le hizo daño a nadie, siempre estaba dispuesta a ayudar y realmente creo que esto es una pérdida enorme para toda España".

También han querido darle el último adiós la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra Ana Pastor, ambas también del Ejecutivo de Rajoy, así como otros políticos del partido como el expresidente del PP-A Javier Arenas; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo y la eurodiputada y exconsejera de la Junta, Carmen Crespo.

Por otro lado, entre los asistentes también se encontraba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha acudido acompañado por su mujer, Manuela Villena. "Era una muy buena colaboradora, en los momentos buenos y en los malos. Compartí con ella muchas cosas, estamos muy apenados", ha expresado ante los medios de comunicación.

Mariano Rajoy en el entierro a Fátima Báñez | Getty

Grandes empresarios muestran su respeto a Báñez

Además de numerosos políticos, también han rendido respeto personalidades dentro del mundo de la economía. Se han acercado hasta Huelva el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

Garamendi ha expresado su "profunda tristeza, consternación y desolación" a su llegada al velatorio, recordando que fue "de las últimas rescatadas", así como ha agradecido la labor de los vecinos, sanitarios y autoridades desplazados hasta el lugar del accidente.