Empieza el juicio contra Luis Lorenzo y su exmujer: las incógnitas de un caso que acabó con la muerte de la 'tía Isabel'

Hace casi cinco años del fallecimiento de Isabel Suárez, tía política de Luis Lorenzo, en extrañas circunstancias. En el día de hoy comienza el juicio en el que el actor se sienta en el banquillo, junto a su exmujer Arancha Suárez Palomino, acusados de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de ella.

La anciana murió por un accidente cerebrovascular, según consta en el parte de defunción. La hermana de Isabel, tras denunciar que la tenían "incomunicada" y "que se la llevaron a la fuerza", pidió que le realizaran la autopsia antes de enterrarla. La fallecida presentaba 200 veces más de cadmio y 20 de manganeso en el torrente sanguíneo de su cuerpo, lo que lleva a una muerte por metales pesados.

Sin embargo, mientras algunos forenses consideraban que existían indicios compatibles con una intoxicación, otros defendían que las evidencias no permitían establecer una relación directa entre los hallazgos y la muerte de la anciana. Esto llevó a la Fiscalía a no formular acusación por asesinato, centrando la causa en presuntos delitos de integridad moral, administración desleal, detención ilegal y estafa agravada.

La abogada de la defensa lo justifica como "falta de higiene"

El actor Luis Lorenzo y su exmujer Arancha Palomino durante el primer día de juicio. | Eduardo Parra / Europa Press

La Fiscalía pide para Arancha Suárez y Luis Lorenzo seis años de prisión por un delito de administración desleal y otro contra la integridad moral; para la cuidadora se solicitan dos años y medio de cárcel por el delito contra la integridad moral.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el conocido letrado Jaime Sanz de Bremond, solicita diez años y medio de prisión para Luis Lorenzo por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar. En el caso de Arancha Suárez, pide esa misma pena y además seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial.

En contraposición, se encuentra la abogada de la defensa, Beatriz Uriarte, de Ospina Abogados, que ha explicado que los hechos "no han ocurrido tal y como nos han contado". "Aquí únicamente nos encontramos ante un procedimiento que podrían ser unas vejaciones o falta de higiene", ha declarado la letrada.

Además, ha planteado la duda de "cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras, que ahora son las que dicen que (la anciana) ha sido maltratada o que ha sido vejada".

Para zanjar el tema, ha añadido que "en este procedimiento, como en tantos otros, ha llegado la condena social antes que la sentencia que tienen que dictar los jueces".