Elisa Mouliaá estalla tras la decisión de la Fiscalía sobre Errejón: "A la izquierda no le viene bien mi caso"

La actriz Elisa Mouliaá ha estallado este jueves en redes sociales después de que la Fiscalía de Madrid pidiera en las últimas horas el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual contra ella.

Mouliaá ha comenzado comparando su caso con el Caso Rubiales, en el que "la Fiscalía acusó con contundencia", y lamentando que en su caso el Ministerio Público se retire con "tres delitos de agresión sexual continuada, con indicios y pruebas ya validadas por el juez".

"¿Criterios distintos? La igualdad ante la ley exige explicaciones", ha sentenciado la actriz en un mensaje en X que ha recibido miles de interacciones y respuestas que ella misma se ha encargado de contestar.

"A la izquierda no le viene bien mi caso porque es echar más mierda encima. Están hasta arriba de escándalos y corrupción y posicionarse con esto es tirarse tierra encima. Es jodido y duele esta maldita hipocresía", dice en una de estas respuestas.

Muchos usuarios de esta red social se han echado encima de la actriz, algunos acusándola de haber presentado una denuncia falsa y otros diciéndole que no hay caso.

"Que te metan la lengua hasta la campanilla en un ascensor, te encierren en una habitación y te toquen por todos lados, te laman, te humillen y se saquen el nabo en tu cara, que digas que te quieres ir cuando llegas al portal y no te dejen, que te mientan diciendo que te van a dar solo una cosa y al llegar vuelvan a invadirte... A ver si esto tú lo ves delito o no guapa", contesta la actriz a uno de estos usuarios.

Otros usuarios sacan a colación los polémicos audios en los que ella presuntamente coaccionaba a testigos para declarar a su favor. "Los audios los manipularon y el juez ya dictaminó a mi favor y vio que la pedía que dijera la verdad y enseñara los mensajes donde al llegar a casa la conté todo", responde ella.

Algunos, incluso, le reprochan que estuviera con Errejón mientras su hija estaba enferma en casa, a lo que ella responde que la pequeña "no estaba malita cuando me fui, se puso enferma y eso me sacó del shock. Ella me salvó".

"Es lo que se denuncia, que no recuerdo salir de esa fiesta en absoluto y me despierta la llamada de mi padre en un taxi", explica en otra de esas respuestas.

La Fiscalía pide el archivo de la causa

La Fiscalía de Madrid ha pedido en las últimas horas el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual contra Mouliaá entendiendo que son "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular por escrito una acusación.

"Si bien la denunciante ha manifestado que se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló, declaración a la que damos plena veracidad, entendemos que lo que no ha quedado acreditado es que el denunciado fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante de que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma, y cuando esta expresamente así se lo expuso, lo que ocurrió en dos ocasiones y hasta en dos ocasiones y en dos momentos distintos, cesó en su acción", apunta la Fiscalía de Madrid.

En su denuncia, la actriz denunciaba que los hechos habrían tenido lugar después de la presentación de un libro de Errejón y después de varios meses hablando por redes sociales. Tras el evento fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella invitó "por educación" a Errejón a una fiesta a la que iba a acudir en casa de un amigo.