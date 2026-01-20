La IV edición de los Premios Escala de Interiorismo abre sus candidaturas al público

Los Premios Escala de Interiorismo nacieron en 2023 para inspirar a las nuevas generaciones y distinguir proyectos y creadores sobresalientes. Pues bien, en su cuarta edición, los galardones creados por IDEQUO, antigua Escuela Madrileña de Decoración, dan un paso más en su compromiso con el sector, ampliando su alcance y dando visibilidad a profesionales de distintas disciplinas y trayectorias. Así, interioristas, decoradores, diseñadores, estudios profesionales, arquitectos, artistas y creadores, pueden presentar su candidatura para intentar estar el próximo mes de junio junto a la élite de la profesión en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. “Dar la posibilidad de presentar proyectos de forma abierta es un paso natural en la evolución de los Premios Escala. Queremos que sean accesibles y representativos del sector actual, reflejando la diversidad de enfoques, trayectorias y miradas que conviven hoy en el interiorismo”, asegura Aitor Viteri, Director Académico de IDEQUO. Para él, el mensaje es claro: “Hay profesionales y estudios haciendo un trabajo extraordinario, y los Premios Escala deben ser una plataforma real para dar visibilidad y reconocimiento a ese talento”.

El proceso estará abierto desde el lunes 19 hasta el sábado 31 de enero, y la consulta a las bases y el proceso de inscripción podrá realizarse en la web del centro de formación. Una vez recibidas todas las candidaturas, los profesionales de IDEQUO validarán las que cumplan los requisitos exigidos, y será el jurado de los Premios Escala, compuesto por reconocidos profesionales del interiorismo, la arquitectura, el diseño, el arte, la cultura y el sector editorial, el encargado de votar las que resulten finalistas.

Cinco categorías

Las cinco categorías que estarán abiertas al público son: Premio Restauración, Premio Proyecto Global, Proyecto Residencial, Promesa del Interiorismo y Home Staging, aunque estas dos últimas están reservadas para las propuestas de alumnos y alumni del centro. De esta manera, IDEQUO, que ha formado a más de 6.000 interioristas en sus 18 años de trayectoria, tiende una mano a aquellos profesionales que quieran compartir trabajos que elevan el interiorismo y el diseño con la industria.

Las candidaturas podrán presentarse de forma individual o colectiva, reflejando la diversidad de miradas y procesos que definen el diseño actual. Los profesionales podrán postular a más de una categoría, y los trabajos deberán ser originales, haber sido realizados en los últimos años y presentarse con una documentación cuidada que incluya memoria conceptual, material técnico y un reportaje fotográfico profesional.

Una noche mágica para el interiorismo

El amor por la decoración, la celebración de la creatividad, de la innovación y del talento, son algunos de los ingredientes de los Premios Escala que, con tan solo tres ediciones, se han consolidado como una de las grandes citas de la decoración. En su palmarés figuran nombres de reconocidos interioristas a nivel nacional e internacional como Teresa Sapey, Belén Domecq, Pascua Ortega, Sandra Tarruella, Tomás Alía, Lorenzo Castillo o Lázaro Rosa Violán.

La Real Fábrica de Tapices de Madrid será una vez más el escenario elegido para vivir una noche dedicada a la creatividad, la innovación y el talento en torno al diseño del espacio.