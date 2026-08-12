El eclipse solar también genera millones: este es el impacto económico que tendrá en España

El eclipse solar de este 12 de agosto no solo es uno de los fenómenos astronómicos de la década, sino que el fenómeno va mucho más allá. Y es que España recibe una gran oleada de turistas dispuestos a disfrutar del eclipse en una de las mejores zonas del mundo posibles.

En total, se espera que más de 400.000 visitantes tengan el privilegio de vivir el eclipse total en la península, algo que sin duda se hará notar en la economía española. Hoteles, hostales, campings y todo tipo de alojamientos estarán completos en las zonas donde se podrá ver el eclipse al 100%.

Según apunta un informe elaborado a finales de julio por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, entre el 10 y el 16 de agosto habrán entrado al país hasta 446.700 visitantes adicionales, lo que dejará un ingreso neto de 347,6 millones de euros.

El impacto del eclipse en la economía

La llegada de casi medio millón de turistas se producirá en las 36 provincias que podrán disfrutar del eclipse solar total, dejando más de 300 millones de euros en la economía española. En concreto, el grueso de este ingreso procede de los turistas extranjeros, que generarán un total de 247,29 millones, mientras que los 94,9 millones de euros restantes procederá de los residentes nacionales.

Respecto a los datos hoteleros, las búsquedas de alojamiento en los lugares con mejor visibilidad se han disparado hasta multiplicar la demanda habitual en más de un 500%. Según refleja Booking, entre las ciudades más demandadas se encuentran Soria, León, Palencia, Burgos, Teruel, Lugo, Valladolid y Oviedo.

Por su parte, las reservar aéreas también han sufrido un notable incremento. España e Islandia son los destinos más destacados para estas fechas, con Santander como la ciudad que registra el mayor crecimiento, con un incremento interanual del 105% para llegadas entre el 7 y el 12 de agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. A ella le siguen por destinos Asturias, Bilbao, Valencia, La Coruña y Reikiavik.

Coches y terrazas a precio de oro

Más allá de alojamientos, el eclipse también ha provocado que los precios se disparen en otro tipo de servicios. Desde áticos y hoteles con vistas privilegiadas, hasta barcos, globos aerostáticos, vuelos especiales y, para los bolsillos más holgados, jets privados y yates.

Desde tierra firme, los áticos son lo más cotizado por su visibilidad. En el sur de Cataluña, hay balcones y terrazas en alquiler que superan los 1.000 euros. También en el interior peninsular, en Valladolid, algunas terrazas con vistas al eclipse cuestan alrededor de los 750 euros. Precios desorbitados solo para tres horas o, en los mejores casos, para "pasar la tarde".

Si se quiere disfrutar en alta mar, en Galicia hay una gran variedad de experiencias. Por ejemplo, en la Illa de Ons, donde ofrecen una excursión completa. Un paseo en barco con su correspondiente guía especializada, gafas incluidas y cena. El precio se sitúa en los 50 euros para adultos y 35 para niños de entre 4 y 12 años. La Agencia VioViajes, organizadora de esta actividad, señala que "la gente reservó hace tiempo sus plazas, y llevamos más de un mes completos".

En cuanto a la experiencia por aire, los globos aerostáticos son otra posibilidad. En Segovia, donde el eclipse será total, se podrá disfrutar del Eclipse Balloon Festival. Con 4 vuelos programados por las alturas de la ciudad castellano-leonesa durante el eclipse. También desde Mallorca, esta exclusividad aérea cuesta cerca de 250 euros por persona. Poca gente podrá disfrutar de ello en dicha isla balear, y en su mayoría son de procedencia estadounidense.

Por último, el alquiler de coche se pone por las nubes, e incluso sin disponibilidad. Y es que la demanda se ha disparado un 180%, y la DGT ha estimado que entre 400.000 y 1.5 millones de desplazamientos adicionales se producirán en las zonas de totalidad del eclipse.

Un dispositivo especial

Ante la llegada masiva de turistas y curiosos, el Gobierno ha programado un operativo específico para hacer frente a la concentración extraordinaria de personas que puede producirse en algunas zonas. El Ejecutivo contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil para el eclipse solar del 12 de agosto.

El objetivo no es otro que garantizar la seguridad ciudadana, la movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes. Estas directrices se aplicarán a nivel nacional, incidiendo prioritariamente en enclaves específicos identificados como idóneos para la observación, vías de accesos y áreas de descanso en torno a dichos enclaves, pasos fronterizos, etc.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial, combinando medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente a los usuarios. El dispositivo contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos para supervisar la evolución de la circulación desde el aire y transmitir imágenes a los centros de control.