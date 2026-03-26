La dura reflexión de Celia Villalobos sobre la eutanasia de Noelia: "Yo entiendo a esa chica"

Celia Villalobos se ha referido en Por Fin al caso de Noelia, la joven de 25 años que ha solicitado la eutanasia, defendiendo su derecho a decidir y mostrando comprensión hacia su situación personal.

"Yo entiendo a esa chica", ha afirmado durante su intervención en el programa y ha rechazado simplificar el debate en torno a la salud mental. "No es un tema de salud mental. Esta mujer físicamente no podía seguir", ha sostenido.

Villalobos ha mencionado el proceso médico que hay detrás de una decisión de este tipo, subrayando la complejidad y las garantías del sistema. "Los médicos que han autorizado la eutanasia no son tontos. La mayoría están en contra, porque su misión es salvar vidas", ha explicado. En este sentido, ha recordado que los profesionales deben certificar que la persona está en condiciones de tomar esa decisión: "Que un médico diga 'usted está mentalmente sana para decidir' le ha debido costar mucho esfuerzo a ella y a los médicos, al comité".

Villalobos ha insistido en que no se trata de una decisión impulsiva ni sencilla. "Esto no es 'yo me quiero ir y me voy'. Es muy complicado, mucho más difícil de lo que parece", ha señalado, recordando que existe un comité de ética que evalúa cada caso.

Durante su intervención, también ha vinculado este caso con otros episodios recientes que, a su juicio, reflejan problemas de fondo en la sociedad. "Claro que hay un fallo de la sociedad", ha dicho, aludiendo a situaciones de vulnerabilidad extrema entre jóvenes.

Pese a la dureza del caso, Villalobos ha defendido el respeto a la decisión individual: "Hay personas con enfermedades muy graves que quieren seguir viviendo y lo respeto, pero pido que me respeten a mí". En esta línea, ha reclamado que el debate sobre la eutanasia no eclipse la situación concreta de Noelia: "No es el momento de discutir la ley, es el momento de estar al lado de esta chica".

"Esta noche se va a romper el paisaje de una mujer de 25 años. Y eso es muy duro, muy duro", ha zanjado.

"A pesar de lo cual, yo sigo defendiendo el derecho a tomar tus propias decisiones", ha concluido, insistiendo en que no siempre es posible comprender las razones personales que llevan a alguien a tomar una decisión así: "Nunca sabes por qué una persona quiere irse y cómo quiere irse".