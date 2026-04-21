La FP Dual impulsa la inserción laboral juvenil con tasas de empleabilidad superiores al 80 %, según un estudio de Zona FP

La Formación Profesional Dual se consolida como una vía eficaz para mejorar la empleabilidad juvenil y reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial en España. Así lo refleja el White Paper elaborado por Zona FP, que analiza la evolución de la Formación Profesional y presenta datos propios sobre el impacto de este modelo formativo.

El informe destaca que, pese a la mejora general del empleo —con más de 22,3 millones de personas ocupadas—, el desempleo juvenil continúa por encima del 25%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la transición entre la formación y el acceso al primer trabajo. En este contexto, la FP Dual facilita una incorporación más rápida al mercado laboral al combinar aprendizaje académico y experiencia profesional en empresas, donde el alumnado realiza al menos el 30% de su itinerario formativo.

Según los datos recogidos por Zona FP a través de su encuesta a centros participantes en La Red Dual, casi la mitad sitúa la inserción laboral del alumnado por encima del 80%, mientras que un porcentaje relevante la sitúa entre el 60% y el 80%. Este contexto confirma el papel determinante de la experiencia práctica en empresa como elemento clave para favorecer la empleabilidad y una transición más fluida al entorno profesional.

La Red Dual, punto de encuentro entre talento joven y empresas

El documento subraya asimismo el impacto de iniciativas como La Red Dual, una feria organizada por Zona FP en la que en su edición de 2025 reunió en Madrid a más de 6.000 asistentes y permitió a los centros educativos generar una media de 200 contactos cualificados con estudiantes interesados en itinerarios de Formación Profesional. Más del 54% de los jóvenes descubrió opciones formativas que no conocía previamente y cerca del 41% valoró matricularse en alguno de los centros participantes.

La feria cuenta con la participación de empresas de sectores estratégicos comprometidas con la captación de talento procedente de Formación Profesional, entre ellas Indra, Persona Service, Brico Depôt, Airbus, Actren Mantenimiento Ferroviario, VivaGym, Westinghouse Nuclear, Adif, CNI, RTVE y Vitalia. Su presencia refuerza el papel de La Red Dual como espacio de conexión real entre estudiantes, centros educativos y organizaciones que demandan perfiles técnicos cualificados.

Zona FP concluye que el impulso y la consolidación de la FP Dual contribuirán a reducir el desajuste entre formación y empleo, mejorar la competitividad del tejido productivo y favorecer el desarrollo de talento cualificado en sectores estratégicos de la economía.

Puedes consultar el White Paper completo en el enlace.

Sobre Zona FP

Zona FP, impulsado por Scholarum, es un espacio especializado en Formación Profesional en España, dedicado a ofrecer información, recursos y orientación a estudiantes y familias para facilitar la elección de ciclos formativos y el desarrollo académico y profesional. Su objetivo es acercar la FP de manera clara y accesible, conectando la educación con las oportunidades del mercado laboral y fomentando la innovación y la calidad en la formación.