Dos detenidos por ciberacoso y amenazas a Ione Belarra como matarla a patadas o de un tiro

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en una campaña de amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. El hostigamiento se produjo a través de mensajes privados enviados en la red social Telegram.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la dirigente política, en la que constaban más de 300 mensajes con insultos y amenazas de muerte. Según fuentes policiales, uno de los investigados llegó a remitirle más de 300 mensajes con "contenido vejatorio", algunos de ellos con referencias explícitas a agredirla físicamente.

Entre los textos analizados por los agentes figuraban amenazas como que si algún día la veían la iban a matar a patadas o directamente le pegarían un tiro, lo que llevó a considerar los hechos como constitutivos de un delito grave.

Detenidos en Toledo y Valencia

Los arrestados son dos hombres: uno de 49 años, detenido en Toledo y con antecedentes policiales, y otro de 30 años, arrestado en Valencia y sin antecedentes.

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos autores y proceder a su detención en ambas localidades. En el operativo colaboraron las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y Valencia, así como la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

La Policía investiga los hechos como presuntos delitos de amenazas y acoso a través de medios tecnológicos. Las actuaciones continúan abiertas y los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Precisamente esta semana, la exministra y eurodiputada Irene Montero también denunció haber recibido amenazas por parte de una organización de ideología neonazi.