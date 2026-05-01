Dieciséis subidas a Montserrat en bici: el próximo reto en la lucha contra el cáncer infantil

La lucha contra el cáncer infantil sigue siendo una tarea pendiente para la que muchos ciudadanos se organizan con el objetivo de recaudar fondos que ayuden en la investigación. Es lo que ocurrirá el próximo 8 de mayo con la iniciativa Montserrat Everesting, a través de la cual se buscan recaudar estos fondos con el reto de subir dieciséis veces a Montserrat en bici para acumular el mismo desnivel que en el Everest.

En Radioestadio Noche hemos hablado con Eduard Nafría, uno de los organizadores de este evento, que este 2026 celebrará su séptima edición y que vivió un gran impulso tras la pandemia con la participación de ciclistas profesionales y ex profesionales.

"Se apunta bastante gente y conseguimos cada año superar nuestro objetivo de recaudación que son 8848 euros", coincidiendo con la altura del Everest. Los fondos recaudados se donan directamente al laboratorio de investigación de Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Nafría explica que el reto dura unas 16 horas, aproximadamente una por subida, y que lo más sorprendente es subir a Montserrat de noche. "Empezamos a las 03:00 y acabamos entre las 21:00 y las 00:00 (…) Hay un silencio absoluto y bastante animal suelto", reconoce entre risas.

En cuanto al objetivo de la iniciativa, Nafría cuenta que "poco a poco van saliendo estudios y quizás en 10-15 años lleguen a una solución".