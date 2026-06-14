ACCIDENTE

Dieciocho heridos, entre ellos nueve menores, al volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, al coger una curva, uno de los dos vagones que tiene el tren volcó.

ondacero.es

Madrid |

Al menos 18 heridos, entre ellos nueve menores, al volcar un tren turístico en Cártama, Málaga.
Al menos 18 heridos, entre ellos nueve menores, al volcar un tren turístico en Cártama, Málaga. | AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Dieciocho personas, nueve de ellas menores de edad, han resultado heridas de diversa consideración al volcar un tren turístico en el que se desplazaban unas 30 personas en la localidad malagueña de Cártama.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo, adonde se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, según han informado este domingo fuentes de la Diputación de Málaga.

Los bomberos realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados, en apoyo a los servicios sanitarios, así como labores preventivas y de asistencia en la estabilización del vagón volcado.

El balance es de 18 heridos, nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años, que fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios.

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