La DGT implanta nuevos radares que vigilan la distancia mínima entre coches: 200 euros y 4 puntos si no lo respetas

Cuando pensamos en los radares todo el mundo tiene claro que son aparatos que miden la velocidad, ya sea en un punto concreto o en un tramo. Sin embargo, eso va a cambiar. La DGT ha activado nuevos radares que controlarán que los conductores mantengan la distancia de seguridad en autopistas y autovías. La regla indica que hay que dejar al menos 70 metros con el coche de delante, aunque surgen dudas cuando otro vehículo nos adelanta y reduce ese espacio.

Es una iniciativa se enmarca en la remodelación del catálogo de señales de tráfico que entró en vigor el 1 de julio, la primera actualización de este tipo desde 2003. El objetivo de la revisión es adaptar la señalización a los nuevos hábitos de movilidad y mejorar la seguridad vial. Algunas señales fueron eliminadas, otras modificadas y se incorporaron novedades, como avisos de STOP con sistemas electrónicos capaces de sancionar a quienes no los respeten.

La nueva señal S991f

En esta línea, la DGT ha presentado ahora la señal S991f, que alertará de la presencia de controles electrónicos para vigilar la distancia mínima de seguridad entre vehículos. Estos controles se instalarán exclusivamente en autopistas y autovías, donde la velocidad máxima puede alcanzar los 120 km/h, frente a los 90 km/h de las carreteras convencionales.

Sanciones

El incumplimiento de la separación mínima conlleva sanciones claras: 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. Sin embargo, la problemática práctica no es menor. Según la DGT, las colisiones traseras y múltiples causaron 78 muertos y 273 heridos graves en autopistas y autovías durante 2023.

Métodos para calcular la distancia

Para ayudar a los conductores a cumplir con la norma, existen varios métodos para calcular la distancia de seguridad. La señal S991f recomienda mantener al menos 70 metros, aunque muchos vehículos modernos ya incorporan sistemas automáticos que fijan velocidad y distancia. Para quienes no dispongan de esta tecnología, se pueden utilizar marcas en el asfalto, manteniendo un hueco de dos galones con el vehículo precedente (tres si se trata de camiones), o el método del “punto fijo”, contabilizando al menos dos segundos hasta alcanzar un mismo punto por el que pasa el coche de delante —tres segundos en condiciones adversas y hasta cuatro segundos en túneles, equivalente a unos 100 metros.

Existen métodos más complejos, como la llamada “regla del cuadrado”, que sugiere elevar al cuadrado la velocidad y eliminar la última cifra, dando como resultado la distancia en metros que se debe mantener. Por ejemplo, a 90 km/h la separación sería de 81 metros, y a 120 km/h, 144 metros.

Pero, ¿qué ocurre si se circula correctamente y otro vehículo nos adelanta justo delante del radar, reduciendo nuestra distancia de seguridad? La lógica indica que no se debe frenar bruscamente y poner en riesgo al vehículo que nos sigue, aunque esta situación puede generar sanciones automáticas por parte del control electrónico.

La razón de mantener la distancia adecuada es puramente física: ante un frenazo brusco del vehículo que va delante, cuanto más cerca se circule, más difícil será evitar un accidente. A una velocidad de 120 km/h, un tiempo de reacción de un segundo implica recorrer 36 metros, a lo que se suma la distancia de frenado, que puede rondar los 80 metros.