Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar la orden de alejamiento

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado fuentes de la investigación.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Orden de alejamiento a 300 metros

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. El alcalde de Xilxes destacó que la mujer y su hija eran muy queridas en la localidad pues vivían en Xilxes "de toda la vida".

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Xilxes decreta tres días de luto

El Ayuntamiento de Xilxes ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de la mujer y su hija. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, se mostró "afligido" por el crimen y señaló que este miércoles el Ayuntamiento celebrará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Vecinos de este pequeño municipio castellonense se mostraron consternados por lo sucedido y explicaron que la niña no acudió al colegio ayer por la tarde ni tampoco a la clase de música, por lo que el profesor de música le mandó un wasap a su madre pero no le contestó.