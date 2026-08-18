Detenido un hombre tras estafar más de 135.000 euros haciéndose pasar por agente de la Guardia Civil

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber estafado más de 135.000 euros a tres personas simulando ser agente de la Guardia Civil. Según ha informado el Ministerio del Interior, la investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada a finales de agosto de 2024, cuando una mujer manifestó haber mantenido una relación con el sospechoso, quien le aseguró que podía facilitarle el acceso a una vivienda procedente de una subasta judicial.

Para cerrar la operación, la víctima debía entregarle 45.000 euros en efectivo. Ambos se citaron en un establecimiento para efectuar el pago, pero en el momento de recibir el dinero, el falso agente simuló recibir una llamada telefónica, salió del local y desapareció sin dejar rastro.

Estafaba a sus víctimas usando el mismo método

El investigado replicó esta misma estrategia en al menos dos ocasiones más. La segunda estafa tuvo lugar el 7 de agosto de 2025, cuando engañó a otra víctima que le abonó más de 43.000 euros combinando dinero en efectivo y tres tarjetas regalo de alto valor. El procedimiento fue el mismo: se reunió con la persona en un local, recibió el dinero en metálico, salió con la excusa de atender una llamada y no volvió a ser localizado.

La tercera y última maniobra se produjo hace poco más de un mes, el pasado 10 de julio de 2026. Tras haber conocido a la víctima a través de redes sociales, el estafador consiguió que le entregara 47.000 euros en efectivo para la supuesta adquisición de una furgoneta y de varias propiedades en subasta.

En esta ocasión, no solo se apropió del dinero: también hizo lo propio con pertenencias personales y una maleta que la víctima había dejado en el alojamiento donde habían permanecido juntos previamente.

Dispositivo especial en la estación de Chamartín

Tras las pesquisas policiales, los agentes interceptaron al investigado el pasado 10 de agosto al averiguar que se desplazaba en tren hacia Madrid. Ante esta información, se estableció un dispositivo especial de vigilancia en la estación de Chamartín-Clara Campoamor para proceder a su arresto.

En el momento de la detención, el individuo portaba una mochila con el emblema de la Guardia Civil, cuatro teléfonos móviles, seis tarjetas SIM y más de 6.000 euros en efectivo.