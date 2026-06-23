Detenido por embestir con un tractor a un vehículo de una empresa de cobro de impagos de manera intencional

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 36 años por los supuestos daños provocados de manera intencionada al vehículo perteneciente a una empresa de cobro de impagos con un tractor agrícola.

Estos hechos han tenido lugar cuando el trabajador de la empresa de cobros desarrollaba labores propias de su trabajo en la zona de El Burgo Ranero, en León. Al ir a entrevistarse con la persona que posteriormente ha sido detenida, esta embistió contra el turismo con un tractor agrícola, después de obligarle a salir del vehículo.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León indican que el ataque realizado con el tractor ha causado daños "de gran importancia". Posteriormente, la víctima se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sahagún para poner en conocimiento los hechos acaecidos.

El autor de los daños fue identificado una vez realizadas las gestiones oportunas por parte de los agentes. Tanto el detenido como las diligencias y pruebas recabadas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sahagún.

Esta detención se ha realizado en Villamuñío, localidad que pertenece al mismo término municipal de El Burgo Ranero. El hombre, además, habría protagonizado una supuesta agresión contra otra persona, otro de los motivos principales de su arresto.