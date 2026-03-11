Detectado el primer caso de peste porcina en Barcelona: el Govern cierra los accesos al parque de Collserola

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura confirmará este jueves un nuevo positivo de peste porcina africana (PPA), el primero localizado en el término municipal de Barcelona, por lo que se ampliarán las restricciones en Collserola.

En una atención a los medios tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha precisado que este hallazgo obligará a extender las restricciones de acceso al medio natural a la totalidad del Parque Natural de Collserola, afectando a un total de 18 municipios.

Ordeig ha explicado que el nuevo positivo pertenece al mismo foco detectado recientemente en Sant Just Desvern (Barcelona), pero que el salto al término municipal de la capital catalana requiere un cambio de escala en la estrategia de contención.

"A partir de mañana trabajaremos en una resolución en el Departamento de Agricultura para ampliar extender todas las restricciones de acceso al medio natural, en toda la zona cero, y ampliaremos ya todo el parque natural de Collserola", ha avanzado el conseller.

Sin embargo, ha lanzado un mensaje de "calma" a los residentes, asegurando que se mantendrá el acceso a negocios, equipamientos y paradas de transporte público.

Estrategia de contención y capturas

El conseller ha defendido que este escenario era "esperable" debido a la complejidad de blindar un entorno forestal como la zona de la Floresta, por lo que la Generalitat reforzará el despliegue de efectivos y medios materiales para aumentar las capturas de jabalíes y vaciar las zonas blancas del parque.

"Estamos en un momento muy importante para blindar la zona. No es una solución a corto plazo, pero intentaremos ir lo más rápido posible", ha señalado Ordeig.