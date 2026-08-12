Desmantelan una red de narcotráfico neerlandesa que blanqueaba dinero en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotráfico que blanqueaba con inmuebles en la Costa del Sol, en Málaga. Según la investigación, el grupo introducía grandes cargamentos de cocaína en Europa a través del puerto de Róterdam (Países Bajos), desde donde se canalizaban los beneficios obtenidos mediante diferentes operaciones financieras.

El principal sospechoso fue arrestado en Estepona (Málaga) y era conocido por los investigadores como el "arquitecto financiero de la Costa del Sol". La Policía lo situaba como una pieza clave de la organización capaz de poner sus conocimientos financieros al servicio de otras estructuras criminales. Tras su detención, ingresó en prisión provisional.

La red ocultaba el capital en inversiones inmobiliarias

Uno de los principales objetivos de la trama era introducir en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico. Los investigadores han podido acreditar que la organización consiguió canalizar al menos cuatro millones de euros de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

Para dificultar el rastreo del dinero, la red habría recurrido a sociedades y operaciones financieras diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Parte de los bienes adquiridos fueron puestos a nombre de familiares, una estrategia que permitía alejar el patrimonio de los responsables de la organización.

La investigación también ha permitido identificar la dimensión internacional del entramado, que mantenía vínculos con distintos países europeos y con Sudamérica. El transporte marítimo mediante contenedores fue una de las vías utilizadas para introducir las partidas de cocaína en el continente.

Registros e incautaciones en España y en Países Bajos

La operación ha incluido registros tanto en Málaga como en Países Bajos, donde los agentes localizaron diferentes efectos relacionados con la actividad de la organización. Entre los objetos intervenidos figuran dinero, vehículos, joyas, armas, un dron y un reloj de lujo.

En total, cinco integrantes de la organización han sido detenidos y han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Otra operación golpea el narcotráfico en Galicia

La lucha contra el narcotráfico también ha dejado este miércoles un importante operativo en Galicia. La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera comenzó en enero de 2025 tras la localización de un Submarino en la Costa da Morte y ha culminado con la intervención de 1,6 toneladas de cocaína y la detención de al menos 23 personas. Todo ha ocurrido debido a que los agentes interceptaron el pasado lunes un operativo de descarga de droga en una playa. La embarcación utilizada para transportar la mercancía consiguió escapar del lugar.

Las pesquisas posteriores permitieron ampliar el número de arrestados y destapar una estructura criminal con experiencia en el tráfico marítimo de estupefacientes y un amplio conocimiento de la costa gallega. Durante las actuaciones también se intervinieron armas sin licencia. Por el momento, el operativo continúa abierto y no se descartan nuevas actuaciones.