Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo que obliga a suspender la circulación Madrid - Ávila: el maquinista, herido leve

Un tren de mercancías ha descarrilado a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo. Por ello, la circulación de la línea entre Madrid y Ávila ha quedado suspendida, concretamente entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, tal y como ha informado Renfe en su perfil en la red social X.

Para paliar la situación y que los usuarios no se vean afectados, Renfe ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera. De esta manera, los usuarios que quieran realizar este trayecto, podrán coger un autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela, mientras los operarios trabajan para retirar de las vías el tren siniestrado.

El maquinista ha resultado herido leve

Por su parte, el maquinista ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado al hospital Puerta de Hierro de Madrid, aunque su estado no es grave, según han informado fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid a EFE.

El maquinista, único ocupante del tren, presentaba fuertes dolores de espalda en el momento en el que fue atendido. El descarrilamiento se ha producido en torno a las 03:48 horas de la noche y el tren pertenece a la compañía Captrain, según fuentes del sector. Por el momento, no se sabe qué ha podido producir el descarrilamiento.