David Jiménez presenta la película 'El director', basada en el libro que publicó en 2019: "No es contra los políticos, es contra el sistema"

David Jiménez, exdirector de El Mundo, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para hablar sobre la película 'El director', dirigida por Dani de la Orden, que se estrena este viernes. Un filme basado en el libro del mismo título que escribió en 2019 sobre cómo su defensa de un periodismo riguroso choca con los intereses ocultos del diario.

"Simplemente, con que un periodista diga que quiere decir la verdad, la gente se lleva las manos a la cabeza", ha expresado Jiménez, quien ha señalado que a los médicos nadie les pone en duda por salvar vidas o a los abogados por defender a sus clientes. El problema es que "hoy, a menudo, es más rentable vivir de la mentira". Eso es algo que se ve en la película, que no romantiza la profesión, sino que también muestra el lado "sucio, oscuro" del periodismo.

El "dilema moral" entre publicar algo que afecta al medio o no

Tal y como ha planteado la propia Julia Otero y el exdirector de El Mundo ha confirmado, "hay noticias que cuestan puestos de trabajo". Cuenta que a él mismo esa frase se la dijo el presidente de su empresa cuando quiso publicar una noticia que afectaba a una "persona poderosa e importante de España" que ponía "mucha publicidad en el periódico".

Esto le provocó a David Jiménez un "dilema moral" en el que se preguntaba si estaba perjudicando al periódico porque, por su culpa, ese anunciante iba a retirar la publicidad y, como consecuencia, algunos trabajadores podrían ser despedidos.

El veto que sigue sufriendo en la actualidad

El periodista ha confirmado que ha sufrido "un veto grande" después de salir de El Mundo e incluso ahora para promocionar la película porque "es muy incómodo para los medios ser retratados". "La película refleja muy bien esa relación entre el poder y la prensa y cómo muchas veces la prensa ha claudicado a sus principios a cambio de favores", ha señalado Jiménez, motivo por el cual algunos medios no quieren verse involucrados.

A su juicio, cuando le nombraron director, los que tomaron la decisión pensaban que, por darle "un montón de privilegios", él aceptaría "esconder en el cajón" determinadas historias. "No tenía miedo a perder el puesto de trabajo, tenía miedo a perder los valores y los principios por los que me había hecho periodista", ha asegurado en Onda Cero. Si bien, él no cedió porque cree que "lo más importante" es mirarte al espejo dentro de 25 años y seguir viendo "un periodista, no una persona que se ha vendido al sistema".

Jiménez también ha puesto el foco en la "soledad" tras el despido, porque nadie le llamó, ni siquiera compañeros, porque, según sus palabras, "te conviertes en algo un poco incómodo". De hecho, él nunca pensó que el precio por el despido sería tan alto. Le ofrecieron una cantidad muy importante de dinero y la posibilidad de ser corresponsal de nuevo, pero lo rechazó y demandó a la empresa, lo que provocó que la reacción contra él fuera "todavía más virulenta".

Una película que muestra la parte "más oscura" del periodismo

A David Jiménez le nombraron director muy joven, para lo que se considera lo habitual. Tenía 40 años y había pasado 20 como corresponsal, por lo que dirigir un periódico era algo que "no tenía nada que ver". Su papel en la película ha sido de asesor para conseguir que fuera "periodísticamente auténtica" y ha incidido en "pequeños detalles" que, a lo mejor, al equipo de rodaje le han podido parecer "chorradas", pero que han servido para que la película tenga un toque de "autenticidad".

A la hora de elegir los actores, De la Orden ha intentado huir del "quién es quién" y evitar los nombres propios para no perder el objetivo de la película. "No es contra los políticos, es contra el sistema", ha expresado Jiménez. Un sistema que engloba partidos políticos, poderes económicos... De hecho, aunque está ambientada en 2015, lo que sorprende es que eso ha seguido pasando "y nos seguirá pasando".