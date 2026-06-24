Dani Martín responde a las críticas tras llamar a una niña "maleducada" en un concierto: "Tenemos la piel muy fina últimamente"

El cantante Dani Martín se ha visto envuelto en una polémica tras unas declaraciones en su último concierto en Córdoba. En mitad del concierto, las cámaras enfocaron a una niña de 11 años con un cartel en el que le pedía subir al escenario. La reacción del cantante ha sido muy criticada en redes sociales, especialmente en X, y ha dividido a sus seguidores.

"Luego subes al escenario, ¿vale?", le decía el cantante. "¿Tú quieres ya? Es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada", le decía en tono de burla y con la complicidad y las risas del público de fondo. "Tú crees que por subirte a los hombros de alguien puedes hacer lo que quieras", continuaba. "Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Un aplauso", terminaba la conversación.

Las formas del cantante han desatado una oleada de críticas, que le han afeado cómo ha tratado a una niña, las formas que ha empleado y también han criticado que, a pesar de prometerle que subiría al escenario, finalmente no lo hizo. La mayor parte de las críticas se han centrado en que usara el término "maleducada".

El exvocalista de El Canto del Loco, tras enterarse de lo ocurrido, ha publicado un vídeo de disculpas en su cuenta de Instagram, en el que se ha mostrado incrédulo por lo que ha pasado. "Acabo de quedarme sorprendido por estas cosas que generan alimento en las redes sociales".

Según el cantante, la interacción con la niña fue "tierna y cómica" y el tono que utilizó fue "de tonto y payaso, un tono de risa, todo el mundo riéndose", al tiempo que ha asegurado que "jamás le faltaría el respeto a una niña que se sube a los hombros de su papá. Fue algo cómico, de humor y de absoluto cariño". "Parece que tenemos la piel muy fina últimamente", ha apostillado.

A su juicio, "el asunto no da para más" y ha pedido "disculpas a todos los ofendidos, aunque no tenga que hacerlo". Además, ha criticado el uso de las redes sociales y que "todo se mira con lupa". "Subo a gente que no sabe ni cantar y nadie le juzga; le damos un aplauso. No es que me ponga triste, es que me parece que todo el rato necesitamos que haya problemas. Todo está bien, los verdaderos problemas son otros y jamás le faltaría el respeto a una niña que se sube a los hombros".

La madre de la niña responde a Dani Martín

Por otro lado, la madre de la niña ha pasado por el programa Y ahora Sonsoles, donde ha comentado que a la salida del concierto mucha gente les paró para decirles que las formas del cantante no fueron las correctas. "Entiendo que en todos los conciertos no van a subir a toda la gente que se lo pide", ha indicado, aunque su hija continúa "triste" por lo sucedido.

Espera que en otros conciertos se lo puedan pasar "mejor", porque su hija estaba "muy ilusionada" y hasta lo había contado en el colegio los días previos. "Estoy criando a mi hija escuchando tus canciones", le ha dicho al cantante, aunque entiende que "en sus conciertos suele hacer ese tipo de bromas".