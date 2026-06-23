Un aparatoso incendio obliga a desalojar una de las Cuatro Torres de Madrid

Un incendio declarado este martes en la Torre Moeve, uno de los cuatro rascacielos que forman el complejo empresarial de las Cuatro Torres de Plaza de Castilla, ha obligado a desalojar el edificio mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona. El incendio se ha declarado extinguido pasadas las seis de la tarde.

El fuego ha afectado a una planta situada a media altura del inmueble, concretamente en torno a la planta 25. La Torre Moeve cuenta con 49 plantas y alcanza los 248 metros de altura, por lo que la gran columna de humo generada por las llamas ha sido visible desde distintos puntos de Madrid. Se ha tratado de un incendio en un cuarto técnico en la mencionada. Samur-PC ha atendido a dos trabajadores, por inhalación leve por humo, y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.

Los servicios de emergencias han recibido numerosas llamadas de ciudadanos alertando del incendio. Además, varios vecinos han grabado imágenes del fuego y de la intensa humareda, que han sido difundidas a través de las redes sociales.

Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio, así como si se han producido heridos. Los equipos de emergencia se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación e intervenir en el rascacielos.

Segundo incendio en menos de un año

La Torre Moeve, anteriormente conocida como Torre Foster, ha tenido que ser desalojada por un incendio en su interior por segunda vez en menos de un año. El anterior incidente se produjo en diciembre de 2025.

En este edificio tienen su sede la energética española Moeve y gran parte de las oficinas de Amazon España.

Uno de los edificios más emblemáticos de Madrid

La Torre Moeve forma parte del complejo de las Cuatro Torres, uno de los principales centros empresariales de la capital. El edificio es propiedad de Pontegadea desde 2016, la sociedad patrimonial de Amancio Ortega, que adquirió el inmueble por 490 millones de euros.

Mientras continúan las labores de los equipos de emergencia, las autoridades mantienen acordonada la zona y trabajan para esclarecer el origen del incendio.