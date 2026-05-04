Dani Alves aparece en un masivo acto evangelista en el Metropolitano: "En la cárcel Cristo me hizo libre"

El evento que 'The Change Madrid 2026' reunió a más de 35.000 personas en el Metropolitano. Entre ellas, a Dani Alves, que durante su participación, aludió a su paso por prisión y vinculó su actual etapa personal con su fe evangélica.

Se trata de un encuentro cristiano de perfil evangélico con mensajes centrados en la conversión y la evangelización. La entrada era gratuita y el programa incluía actuaciones de artistas cristianos, un coro góspel e intervenciones de predicadores como Alves.

Alves: "En la cárcel Cristo me hizo libre"

El exfutbolista del FC Barcelona fue uno de los principales reclamos del evento, en el que habló de su paso por la cárcel y de cómo fue su converión: "Estuve 14 meses en la cárcel, pero en la cárcel Cristo me hizo libre".

También confesó durante su discurso que "lo había perdido todo", pero que al perderlo todo encontró a Jesús".

Tras pasar 14 meses en prisión preventiva acusado de agresión sexual y su posterior absolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el exfutbolista contó en sus redes sociales cómo fue su acercamiento a Dios: "Yo hice un pacto con Dios, señor. Yo hago un pacto contigo, yo te voy a seguir, pero tú cuida de mi casa, cuida los corazones de las personas que no me abandonarán".

El acercamiento a la religión fue a través de "un mensajero" que llegó "en medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, en el peor momento de mi vida".

La organización resumió el encuentro en sus redes sociales como "una noche que transforma almas". "España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos". Además, desde 'The Change' aseguraron que la cita buscaba consolidar a Madrid como capital europea del "gospel" y "punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".